Youri Baas Ajax’tan PSV’ye mi? “Eğer gerçekten gözden çıkarılırsa...”

Voetbalpraat'taki yorumcular, PSV'nin Youri Baas için Ajax'ın kapısını çalması halinde bunu şaşırtıcı bulmaz. 23 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Míchel Sánchez yönetiminde gözden düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yorumcu Marciano Vink ise buna üzülüyor. “Son iki-üç sezonda ayakta kalan ender isimlerden biri olan ve Ajax'ı geriden oyun kurarken sürekli elinden tutan Baas'ın şimdi bir anda geri plana atılmış olması mümkün olamaz. Bunu garip bulurum.”

Baas, hazırlık döneminde fiziksel durumu nedeniyle sıkıntı yaşadı. Bu yüzden şu anda merkezde Aaron Bouwman ile Daley Blind ikilisi görev yapıyor. Son haftalarda da Ajax'ın iki sol ayaklı stoperle oynayıp oynayamayacağı sorusu gündeme geliyor.

Sunucu Jan Joost van Gangelen, adeta durup dururken yorumcuların önüne oldukça çarpıcı bir fikir atıyor. “Belki PSV, Ajax'ın kapısını bir yoklayabilir. Eğer gerçekten gözden düşüyorsa...”

Anco Jansen bu fikre heyecanla yaklaşıyor. “Youri Baas PSV'ye mi? Bunu hiç de saçma bir fikir olarak görmem. Ciddiyim. Jan Joost bunu öylece ortaya attı!”

Thijs Zwagerman da söze giriyor. “Bu elbette asla olmayacak, ama Baas konusunda bazen kendime onun dışında hangi yabancı kulübün gelip onu alacağını soruyorum.”

Ajax ile sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam eden Baas'ın Transfermarkt verilerine göre değeri yaklaşık 20 milyon euro.