Younes Belhanda'nın derbiler ve diğer maçlardaki performansı

Galatasaray'ın Faslı orta sahası Younes Belhanda'nın, diğer maçlardaki istatistikleri ön plana çıkıyor.

'ın 29 yaşındaki futbolcusu Younes Belhanda, derbilere nazaran diğer maçlardaki performansı daha yüksek görünüyor.

Belhanda'nın, OPTA verileriyle hazırlanan derbi ve diğer maç istatistikleri şu şekilde: