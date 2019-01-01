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Younes Belhanda'nın derbiler ve diğer maçlardaki performansı

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Galatasaray'ın Faslı orta sahası Younes Belhanda, derbi dışındaki maçlarda göz kamaştırıyor.
Galatasaray'ın Faslı orta sahası Younes Belhanda'nın, diğer maçlardaki istatistikleri ön plana çıkıyor.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcusu Younes Belhanda, derbilere nazaran diğer maçlardaki performansı daha yüksek görünüyor.

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Belhanda'nın, OPTA verileriyle hazırlanan derbi ve diğer maç istatistikleri şu şekilde: 

 

DERBİLER

DİĞER MAÇLAR
Maç 9 41
Gol 2 5
Asist 0 14
Topla buluşma 55,9 73,8
İsabetli pas 27,6 42,7
Pas % 70 80,4
Şut pası 2,1 2,7
Şut 1,6 1,4
İsabetli şut 0,8 0,3
HB isabetli pas 16,2 28,1
Kazandığı ikili mücadele 5,6 5,7
İkili mücadele 12,9 11,4
Sahipsiz top kazanma 3,6 4,5
Yapılan faul 1,1 1,5
İsabetli orta 1,6 1,5
Hatalı pas 7,2 9,5
Sarı kart 4 7
Kırmızı kart 2 1

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