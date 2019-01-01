Younes Belhanda'nın derbiler ve diğer maçlardaki performansı
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Galatasaray'ın Faslı orta sahası Younes Belhanda, derbi dışındaki maçlarda göz kamaştırıyor.
Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcusu Younes Belhanda, derbilere nazaran diğer maçlardaki performansı daha yüksek görünüyor.
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Belhanda'nın, OPTA verileriyle hazırlanan derbi ve diğer maç istatistikleri şu şekilde:
|
DERBİLER
|
DİĞER MAÇLAR
|Maç
|9
|41
|Gol
|2
|5
|Asist
|0
|14
|Topla buluşma
|55,9
|73,8
|İsabetli pas
|27,6
|42,7
|Pas %
|70
|80,4
|Şut pası
|2,1
|2,7
|Şut
|1,6
|1,4
|İsabetli şut
|0,8
|0,3
|HB isabetli pas
|16,2
|28,1
|Kazandığı ikili mücadele
|5,6
|5,7
|İkili mücadele
|12,9
|11,4
|Sahipsiz top kazanma
|3,6
|4,5
|Yapılan faul
|1,1
|1,5
|İsabetli orta
|1,6
|1,5
|Hatalı pas
|7,2
|9,5
|Sarı kart
|4
|7
|Kırmızı kart
|2
|1