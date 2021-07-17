YORUM | Willian Jose Beşiktaş'a neler katabilir?

Siyah beyazlıların tecrübeli, güvenilir, takımı taşıyacak forvet arayışı devam ediyor. Peki Willian Jose neler vadediyor?

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Willian Jose ismi öne çıkarken, oyuncunun menajeriyle görüşen siyah beyazlıların Real Sociedad kulübüne teklifini ilettiği öğrenildi. İlk etapta satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini Real Sociedad'a öneren Beşiktaş'ın teklifi kabul edilmesi durumunda, Willian Jose'nin siyah beyazlı formayı giymesi netlik kazanacak. Bir sezon önce alınması imkansız gözüken oyuncu, şimdi sınırlı mali imkanlara sahip Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Real Sociedad sonrası düşüş

Willian Jose kariyerinin düşüşe geçtiği bir dönem yaşıyor. Brezilya Ligi'nden La Liga'ya uzanan yolculuğunda en büyük çıkışını Real Sociedad ile yaşadı. Sociedad'da her sezon 10 golün üzerine çıkan oyuncu, en iyi sezonu olan 2017-2018'de 15 gol attı. Geçtğimiz sezon ara transfer döneminde Wolves'a kiralık olarak katılan Jose, kariyerinin en kötü dönemini yaşadı. Ligin temposuna, sertliğine ayak uydurmakta oldukça zorluk yaşaydı ve 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Sezon sonu 21 milyon sterlini bulan satın alma opsiyonunu bozmak için Wolves, Sociedad'a 2.6 milyon sterlin ödemeyi kabul etti ve oyuncu Sociedad'a döndü. Ödenen bu tutara rağmen Ada medyasında birçokları Wolves'in büyük bir zarardan kıl payı kurtulduğunu düşünüyordu.

Willian Jose nasıl bir oyuncu?

Hava toplarına hakim, pozisyon bilgisi yüksek ve ceza sahasında tek vuruş becerisi gelişmiş bir oyuncu Willian Jose... Çok hızlı olmamakla birlikte topla kaleye gidebiliyor. Tüm bunlar birleştiğinde ortaya ideal bir santrfor tipi çıkıyor. Fakat devamlılık sorununa sahip olması, sertlikte kaybolması ve takımı ateşleyen agresif bir profil olmayışı en önemli handikapları. Brezilyalı golcü stil ve yetenek olarak olarak vatandaşları Bobo ve Diego Costa arasında konumlandırılabilecek bir santrfor. Şu an kariyerinde yeniden bir çıkış arıyor. Fiziksel yapısı, teknik özellikleri ve oyun aklı Türkiye ortalaması üzerinde bir oyuncu olmakla birlikte, bu yetkinliklerini sezon geneline yaymakta ve potansiyelini tam olarak göstermekte sıkıntı yaşıyor. Mental açıdan kırılgan bir oyuncu. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde Sociedad'daki performansının da üzerine koyarak Türkiye'de 15-20 gol bandına rahatlıkla ulaşabilecek bir tecrübeye sahip.