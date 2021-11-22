YORUM | Trabzonspor, yetenekli ayaklarıyla farka koştu

Süper Lig’in 13. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti.

Bordo mavili ekip; Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius’tan gelen gollerle rakibini 3-0’la geçti vepuanını 33’e yükseltirken en yakın rakibi Hatayspor’a yedi puan fark attı.

Bakasetas ve Hamsik’in yokluğunda Avcı, orta saha hattını Berat-Siopis ve Abdülkadir Ömür olarak kurdu. Djaniny ve Ömür gibi çok yönlü oyuncuların varlığı, Avcı’nın saha içindeki hamlelerini de kolaylaştırdı. Rakibini bazı sekanslarda 4-4-2 şeklinde karşılayan Trabzonspor, topa sahip olduğunda ve geçiş hücumu kovaladığında ise Djaniny’yi sağ kenarda bire bir bırakarak da tehlike üretmeye çalıştı.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, ligin ilk haftalarında Beşiktaş ile oynadığı maçta rakibine zorlu anlar yaşatmayı başarmıştı. Santrfordaki Dicko’nun fizik gücünden ve atletik üstünlüğünden faydalanmak isteyen Bulut, uzun toplarla sonuca gitmeyi hedeflemişti. Dicko da hareketliliği ve atletizmi ile bire bir eşleştiği Beşiktaş stoperlerine zorlu anlar yaşatmıştı. Trabzonspor maçının ilk dakikalarında da Gaziantep, benzer bir plan benimseyeceğinin sinyallerini vermişti.

Ancak Trabzonspor'un çok etkili başlamadığı maçın 19. dakikasında Abdülkadir Ömür takımını 1-0 öne geçirdi. Ayrıca milli oyuncu, merkezde keskinleşen rolüyle maçın etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Hamsik ve Bakasetas’ın yokluğunda bordo-mavili ekibin merkezdeki en büyük yaratıcısı olan Ömür, driplingleriyle ve paslarıyla takımına oyun kurulumuna da zaman zaman katkıda bulundu.

Ayrıca beşli bir savunma hattına karşı mücadele eden Trabzonspor, ters topları da etkili kullanmayı başardı. Bordo-mavili ekip, bu toplarla kenarlardaki Nwakaeme – Djaniny ikilisini rakip savunmacılarla bire bir kullanmayı amaçladı. Yetenekli kenar oyuncularına sahip olmanın getirdiği avantajla bu şekilde tehlikeler üretti.

İkinci yarıda etkinliğini ve hakimiyetini artıran Trabzonspor, aldığı bu galibiyetle namağlup liderliğini pekiştirmiş oldu. Bakasetas, Gervinho ve Hamsik gibi yıldızlarından yoksun olan bordo-mavili ekip, buna karşın Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Djaniny gibi hücum silahlarıyla yine fark yaratmayı başardı. Hem nicelik hem de nitelik olarak en etkili hücum hatlarından birine sahip olan Abdullah Avcı, bu kozunu çok iyi kullanmaya devam ediyor.