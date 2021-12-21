YORUM | Kuzey'in kralının, demir tahtı bırakmaya niyeti yok

Bu sezonki ilk yenilgisini Nuri Şahin’in ekibi Antalyaspor karşısında alan Trabzonspor, hemen ardından sahasında ağırladığı Hatayspor maçının özellikle ilk yarısında çok etkili bir futbol oynadı.

Trabzonspor; Hatay temsilcisine ilk yarı boyunca neredeyse top göstermedi ve adeta kendi yarı alanına hapsetti. İkinci yarıda ise kontrollü bir oyun oynayarak rakibini evine puansız gönderdi.

Son deplasman maçında öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibinin, Altay maçında neler yapabileceği merak ediliyordu.

Trabzonspor maça sakin başladı

Tempolu başlayan maçta karşılıklı pozisyonlar vardı, ancak Trabzonspor maça son derece sakin başladı. Özellikle maçın ilk bölümünde rakibinin üstüne gelmesine izin verdi ve kontrolü elden bırakmadı.

Abdullah Avcı’nın, Antalyaspor deplasmanında kaybedilen 3 puandan bazı dersler çıkardığı özellikle ilk dakikalarda açık bir şekilde görüldü.

Trabzon, azımsanmayacak kadar puan farkıyla lider olsa da şampiyonluk coşkusunu kaybetmeyi istemiyordu. Bu haftalarda alınacak galibiyetler, şampiyonluk coşkusunu ligin son maçlarına taşıyacaktı.

Altay karşısında ilk bölümde topu bir süre bıraktı Trabzon, ancak daha sonra topu istedi ve aldı. Rakip alanda yaptığı paslaşmalarla kurulu bir düzende gol aradı. Kaptırdığı toplarda da ani presle rakibini kendi yarı alanından çıkarmadı.

Trabzon, özellikle ikinci bölgede kaptığı toplarla hızlı hücumlar denemek istedi, ancak İzmir temsilcisi ayağa iyi pas yaparak çıktı.

Uğurcan kendisine yakışan bir gol yedi

Altay’ın, Trabzonspor kalesine baskı kurduğu anlarda geçemediği isim ise Uğurcan Çakır’dı. Milli kaleci, kalesine gelen toplarda oldukça başarılı bir görüntü çizdi. Cebrail’den jeneriklik bir gol yemesine rağmen ilk yarının en dikkat çeken ismi oydu.

Trabzon golü yedikten sonra, rakip kaleye iyice yerleşti ve özellikle araya atılan toplarla gol aradı. Altay’ı kendi yarı alanından çıkarmayan Abdullah Avcı’nın ekibi, ayağa paslar yaparak dominant bir görüntü çizdi. Bordo mavili ekip, ilk yarıda %71 oranında topa sahip oldu.

Altay, özellikle ilk yarının sonlarında kalesine iyice gömüldü ve kaptığı toplarla Trabzonspor’u az adamla yakalamaya çalıştı. O anlarda Altaylı futbolcular biraz daha sakin kalabilse, farkı açabilirlerdi.

Mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlayan Trabzonspor, Bakasetas’ın da oyuna dahil olmasıyla orta sahada iyi pas yaptı. Yunan futbolcu, Cornelius’un golünde topu Altay savunmasının arasından harika bıraktı.

Marek Hamsik ise orta alanda yaptığı uzun toplarla dikkat çekti. Sağa ve sola uzun toplar atarak Altay savunmasının dengesini bozdu. Slovak futbolcu, takımının sahadaki liderlerinden birisiydi.

İzmir ekibi, beraberlik golünden sonra Trabzonspor kalesine daha fazla hücum yaptı. Uzaktan şutlar denediler ve özellikle Poko Uğurcan’ı zorladı, ancak geçemedi.

Altay için golü yemek daha iyi oldu bile denilebilir, çünkü İzmir ekibi Trabzonspor’un beraberlik saysını kaydetmesinin ardından rakip kaleye daha fazla gitti ve en azından oyuna ortak olmaya çalıştı.

Trabzonspor kazanmak için risk aldı

Karadeniz ekibi, yenik duruma düştüğü maçta şampiyonluğa oynayan bir takımın yapması gerekeni yaptı ve kazandı. Cesur oynadı, hep golü düşündü ve özellikle yenik duruma düştükten sonra maçı kazanmak için bütün riskleri aldı.

Maçın yıldızı olan Cornelius, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. Kuzey’in kralının, demir tahtı bırakmaya niyeti yok. Altay karşısında bunu fazlasıyla gösterdi.

Abdullah Avcı’nın hamleleri, Trabzonspor’un şampiyonluğa olan inancını artırdı. Hocası, futbolcusu ve taraftarıyla bir bütün olan Karadeniz ekibi, Antalyaspor’dan aldığı mağlubiyetten ders çıkaran bir futbol oynadı.

Bu zafer, Trabzon'un ilerleyen haftalardaki kredisini de fazlasıyla artıracak.