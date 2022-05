YORUM | Kalp kırıklığı ve tiksinti: Liverpool yetersiz kaldı, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi final kaosundan utanmalı

Kırmızılar, taraftarlarının Fransız polisi tarafından saldırıya uğradığı bir gecede Real Madrid'e kaybetti.

Gözyaşları kuruyacak ve öfke dinecek.

Ama biraz zaman alacak.

Bir umutla ve bir vaatle başlayan bir gün, Liverpool için sadece kalp kırıklığıyla sona erdi.

Resmin tamamını istiyorsanız, kalp kırıklığı, öfke, inançsızlık ve iğrenme.

Saha dışında kötü muamele gördüler, sahada kaybettiler. Vinicius'un golü Real Madrid'e 14. Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı.

Sonunda, Liverpool oyuncuları yere yattı, kırıldı. Sahip oldukları her şeyi vermişlerdi ama bu yeterli değildi. Thibaut Courtois'in kahramanlıkları olmasaydı, Kırmızlar için oldukça muhteşem bir sezonun mükemmel sonundan bahsediyor olurduk.

Bunun yerine, inanılmaz yolculukları burada Paris'te hayal kırıklığıyla sona erdi. Yakın ama yeterince yakın değil. Elit düzeydeki futbolun acımasız dünyası, 90 dakikada özetlendi.

Getty

Nasıl kaybettikleri kimsenin umrunda değil. Nasıl kaybettikleri ileriki dönemin konusu olmalıdır. Courtois süperdi, ilk yarıda Mohamed Salah ve Sadio Mane'yi, ardından ikinci yarıda Salah'ı üç kez geri çevirdid. Her kurtarış farklıydı, her biri çok önemliydi.

Salah'ın tek başına altı şutu vardı, bu bir Şampiyonlar Ligi finalinde şimdiye kadar başaramadığı kadar fazlaydı, ancak o ve Liverpool, dev Belçikalıyı geçmenin bir yolunu bulamadı.

Bu arada taraftarlar, UEFA'nın büyük futbol organizasyonları düzenlemede ne kadar kötü olduğunu ve Fransız polisinin seyahat eden taraftarlara karşı ne kadar anlayışsız olabileceğini keşfediyorlardı.

Stadyumun dışında olanlar yetkilileri utandırmalı. Acil ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı.

Yüzlerce Liverpool taraftarı dışarıda kilitli bir kapının arkasında beklerken, kulüp futbolundaki en büyük maçın başlaması yarım saatten fazla ertelenirken nasıl böyle bir duruma düştük?

Yasal biletleri olan taraftarların göz yaşartıcı gaz ve biber gazı ile saldırıya uğradığı ve ardından gülünç ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde UEFA tarafından sorunun nedeni olarak gösterildiği noktaya nasıl geldik?

Stadyumun içinde, taraftarların "geç geldiği" için başlama vuruşunun ertelendiği söylendi. Kaba ve tahmin edilebilirdi, suçu hak edenlerden uzaklaştırmak için bariz bir girişimdi. Organize olamayan organizatörler, kendi hatalarından dolayı sıradan taraftarları suçladılar.

Dışarıdaki taraftarlar bize doğruyu söyledi, biz de onları dinlemeliyiz. Avrupa Kupası finaline gelen ve köpek muamelesi gören taraftarlardı. Liverpool, saha dışındaki olaylarla ilgili resmi bir soruşturma çağrısında bulunan bir açıklamada, "Kabul edilemez" dedi.

UEFA'nın yanıtı, sorunlar için “sahte biletleri” suçlamak oldu. Yine suçu, taraftarlara attı.

Gerçeği uzaklarda aramaya gerek yok. Destekleyenlerin hesaplarından okuyabilirsiniz ama isterseniz Gary Lineker ve Kelly Cates'in tweetlerine de bakabilirsiniz. Joel Matip'in hamile eşiyle birlikte kargaşaya bulaşan erkek kardeşi Marvin'e ya da ilk yarının çoğunu saha dışında geçirerek kardeşine ve oğluna yardım etmeye çalışan Liverpool efsanesi Robbie Fowler'a sorabilirsiniz.

Olaylara bizzat tanık olan Liverpool'un sahibi Mike Gordon'a ne demeli? Diğer Liverpool çalışanları acı çekti. Associated Press'ten bir muhabir bir kulübeye sürüklendi ve telefonunda yakaladığı tüm video görüntülerini silmesini, aksi takdirde akreditasyonunun elinden alınacağı söylendi.

Gazeteciler her şeye tanık olmak için oradaydılar. UEFA istediği kadar açıklama yapabilir ama bu her şeyin görüldüğü ve her şeyin çekildiği 2022 yılındayz. Onlar ve Fransız yetkililerin bunu halının altına süpürmelerine izin verilmemelidir.

Liverpool'un oyuncularına gelince...Geçen hafta sonu Premier Lig şampiyonluğunu bu sefer Şampiyonlar Ligi'nin kayıp gitmesini izlediler.

Getty

Jurgen Klopp ve ekibi için ayağa kalkması zor olacak.

Tekrar burada olacaklar, kesin. Yapmamak için çok iyiler. Gerçek şu ki, imkansızı başarmaya herhangi bir İngiliz ekibinin şimdiye kadar gelmediği kadar yaklaştılar.

Bir puan daha, bir gol daha...Belki de daha az zeki bir rakip kaleciyle çok şey olurdu.

Carabao Cup ve FA Cup ile ve bu sezon yetinmeleri gerekiyor.

Ortalık yatıştığında gurur duyabilirler ve edeceklerdir. Ama biraz zaman alacak.

Paris aşk şehri ama burada kalplerini kırdı. Bu geceyi hemen unutmazlar.