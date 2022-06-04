Jesus, kulübün Özil ile ilgili almış olduğu kararı değiştirmek için uğraşmadı. Şimdi yıldız futbolcu için bir şeyleri kanıtlama zamanı olabilir.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Uzun süre Real Madrid ve Arsenal’de üst düzey futbol oynamış bir oyuncu Süper Lig’e geldiğinde ona kim burun kıvırabilir?

Mesut Özil, Fenerbahçe formasını giydiğinde elbette büyük bir coşku ile karşılanacaktı ve öyle de oldu. Çünkü o bir dünya yıldızı, hatta belki de modern futbolun en tanınmış son 10 numarası.

Fakat futbolda işleri yoluna koymak için sadece yıldız futbolcuların kadroda olmasının yetmeyeceğini öğreneli yıllar oldu.

Zaten bir kesimin çekincesi de tam olarak bununla alakalıydı.

Özil, Arsenal'de 2018-19 sezonunda Premier Lig'de sadece 19 maça çıkabildi. Sezonun ikinci yarısında ise kayıptı.

Takımın en yüksek maaş alan oyuncu olması, kulübü de zor durumda bırakıyordu ve Mikel Arteta, ondan faydalanamadı. Arsenal'in imdadına yetişen kulüp ise Fenerbahçe oldu ve Özil, maaşında mecburi indirime giderek İstanbul'un yolunu tuttu.

Fakat sarı-lacivertli kulüpte işler hiç yolunda gitmedi. Özil, gerek Erol Bulut, gerek Vitor Pereira gerekse İsmail Kartal döneminde hem fiziksel hem de mental anlamda hiçbir zaman 'yüzde yüz' hazır görünmedi.

Erol Bulut'a karşı Özil'in eli kuvvetliydi. Çünkü arada büyük bir kariyer farkı vardı. Vitor Pereira ise ilk dönemde yaşadığı problemlerin de etkisiyle, kendisinden beklenenden daha yumuşak davrandı ve Özil'i idare etmeye çalıştı.

Fakat iki hoca da başarılı olamadı.

Pereira'dan sonra başlayan İsmail Kartal döneminde ise radikal kararlar alındı. Konyaspor maçının ardından Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Aslında bu, malumun ilanıydı.

Özil, şu ana kadar Fenerbahçe'de 37 maça çıktı, dokuz gol atıp üç de asist yaptı. Üç yıllık sözleşme için, imza parası ile birlikte toplamda 3 milyon 550 bin euro ödenen bir yıldız için bunlar çok düşük istatistikler.

Ali Koç, 2022-23 sezonunda her sezon olduğu gibi yeni bir sayfa açtı ve dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Gerçekten de bu, Ali Koç döneminin en çok heyecan veren hamlesiydi. Hatta ilk zamanlarda söylediği, "Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız" sözünün belki de tek somut karşılığıydı.

Jorge Jesus, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiğinde bazı Fenerbahçe taraftarlarnın akıllarının bir köşesinde de Mesut Özil'in olması gayet doğaldı.

Bu tip yıldızlar, iyi dönemlerinde takımı uçururlar. Fakat tam tersi dönemlerde ise takımda büyük problemler çıkarabilirler.

Ali Koç'un, Jesus ile anlaştıktan sonra belki de ilk konuştukları konu Mesut Özil'in durumu olabilir.

Zaten Portekizli hocanın, imza töreninde Özil hakkında sorulan soruya verdiği yanıta bakarsak, yıldız futbolcunun geri dönüşünün zor olduğunu anlayabiliriz.

"Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe sekiz yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var.

"Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim."

Jesus'un sözlerine bakarsak Özil kararının kulübe ait olduğunu ve Jesus'un da bunu tersine çevirmek için çok fazla uğraş vermediğini görebiliriz.

AA

Zaten hoca, "Oyuncularımdan beni öncelikle büyük bir teknik direktör olarak görmelerini isterim, sonra baba gibi görebilirler. Bu konuya yaklaşımım bu şekilde" diyerek, kartlarını açık oynadı ve saygı beklediğini vurguladı.

Jesus'un İstanbul'a gelmek üzere uçakta olduğu geceyi hatırlayın.

Özil, Twitter'dan bir açıklama yapıp sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını açıklamıştı.

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım.

"Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir.

"Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi;aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. (1/3) pic.twitter.com/T59V38B2pV — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

Bazı zamanlamalar asla tesadüf değildir.

Özil, Jorge Jesus daha uçaktayken bu savaşı başlatmış olabilir. Fakat artık hem kendisi eski gücünde değil, hem de kulüp çok kararlı.

Ayrıca Jorge Jesus, Erol Bulut ve Vitor Pereira gibi değil ve Özil için çok sert bir kaya.

O halde şimdi, Mesut Özil'in her zaman dile getirdiği Fenerbahçe sevgisini kanıtlamasının tam zamanı.

Bunu kanıtlayabilmesinin ise iki yolu var.

Ya ticari işlerine ara verip çok güçlenip geri dönecek ve istikrarlı bir şekilde sahada olacak, ya da MLS gibi, onu talep edebilecek yerlere gidip Fenerbahçe'yi bu maaş yükünden ve olası bir krizden kurtaracak.

Özil için Fenerbahçe'nin Arsenal'den farkı varsa, ikisinden birini yapmalı.

Evet, artık karar vakti.

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