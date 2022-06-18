YORUM | Erling Haaland ve Darwin Nunez transferlerinde Karim Benzema'nın etkisi var mı?

Pep Guardiola ve Jurgen Klopp veya Manchester City ile Liverpool arasındaki çekişme son yıllara damgasını vurmuş durumda.

Ronaldo ve Messi arasındaki rekabet son yıllarda gözümüzün pasını silerken bu iki süper yıldız artık kariyerlerinin sonuna geliyor.

Tam bu noktada başka bir ikili rekabet filizleniyor. Pep Guardiola ve Jurgen Klopp veya Manchester City ile Liverpool arasındaki çekişme son yıllara damgasını vurmuş durumda.

Futbolun belki de en üst seviyesi Premier Lig’de bu takımlar artık rekor puanlarla şampiyon olamıyor. Çıtayı çekilebilecek en üst noktaya çektiler.

Öyle ki bu iki teknik direktör, futbolun trendlerini de belirler konuma geldi. Kaleciden itibaren pasla çıkma, baskılı oyun, topla oynama oranlarında bariz üstünlük veya sahte dokuz numara kullanımı gibi...

Öte yandan Liverpool ve Manchester City, transfer dönemi henüz başlamışken rekabetlerine yeni bir değer kattı. Oyunun yükselen dokuz numaraları Erling Haaland ve Darwin Nunez, rekor bedellerle sırasıyla Manchester City ve Liverpool’a transfer oldu.

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Yıllardır sahte dokuz numaralarla rakiplerini manipüle eden bu iki takım neden 180 derece dönüş yaparak birer saf dokuz numarayı kadrolarına katmayı tercih ettiler?

Benzema’nın etkisi var mı?

2021-22 Şampiyonlar Ligi sezonuna Karim Benzema damga vurdu. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir oyuncuyla bu kadar özdeşleşen bir sezon daha var mı, sanmıyorum.

Cristiano Ronaldo’nun rekorları alt üst ettiği sezonlar oldu. Lionel Messi’nin oyunu büktüğü dönemler oldu. Ancak Karim Benzema’nın bu sezon yaptığını özetlemek neredeyse imkansız.

Büyülü bir sezondu.

Benzema ve arkadaşları, yazımıza konu olan Liverpool ve Manchester City gibi takımları yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Bu kadar dominant bir sezonun ardından Benzema’nın trendleri de belirleyebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hem Liverpool hem de Manchester City, dominant performanslarını genellikle ön alanda sahte dokuz rolünde oyuncular oynatarak sergilediler.

Klopp’ın ilk zamanlarında Firmino ön plana çıkarken son zamanlarda Sadio Mane ileri uçta yer aldılar.

Pep Guardiola ise Barcelona döneminden beri Lionel Messi ile birlikte sahte dokuz numara kullanıyor. Son Manchester City döneminde hatta bir Real Madrid eşleşmesinde çift sahte dokuz numara kullanmıştı Kevin De Bruyne ve Foden ile.

Liverpool, bu sezon çıktığı Lig Kupası, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi finallerinde gol bulamadı.

Manchester City, evinde Real Madrid’e karşı oynadığı maçta abartısız 7-8 gol bulabilecekken sadece bir farkla rakibini yenebildi ve elendi.

Bu iki takım için verdiğimiz bilgilerde ortak bir özne göze çarpıyor. Gol bulamamak ve rakip Benzema. Hem Klopp hem de Guardiola, yıkıcı finallerin ardından muhtemelen Benzema’yı takımlarında görmek isterlerdi.

Benzema, onların istediği her şeyi yapabiliyorken yoktan da var ederek gol bulabiliyor. City’ye attığı ilk golü düşünün. Gol içgüdüsü olmasa klasik bir sahte dokuz olsa topu alıp arkadaşlarına geri vermeyi düşünecekti.

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Benzema her zaman en doğrusunu yapıyor. Gol lazımsa gol, rakibi manipüle etmekse manüpüle etmek, arkadaşlarına bağlantı olmaksa bağlantı olmak...

O hem sahte dokuz hem klasik on numara hem de halis muhlis saf dokuz numara.

Bu kadar dominant bir sezonun ardından elbette her futbolsever gibi Klopp ve Guardiola da etkilenmiştir.

Kendi Benzema’sını yaratmak isteyebilecek bu iki teknik adam elbette ki piyasadaki en iyi genç dokuz numaralara gideceklerdi.

Hem Klopp’un hem de Guardiola’nın oyuncu gelişimlerinde ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Bu noktada kafalarında sadece gol bulunan Nunez ve Haaland’a yine bir sahte dokuzdan beklenen rolleri atayabilirler.

Nunez veya Haaland, sizin gole ihtiyacınız olduğu bir dakikada sahneye çıkabilir. Klopp ve Guardiola ile çalışarak da arkadaşlarına bağlantı olarak takımlarını rahatlatabilir.

Öyleyse Benzema’nın dominant sezonundan yaralanan Klopp ve Guardiola’nın kendi Benzema türevi forvetlerini yaratmak istemişler diyebilir miyiz?