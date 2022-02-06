Bayern Münih’in forveti Eric Maxim Choupo-Moting, cumartesi günü Kamerun Milli Takımı’nın Burkina Faso ile karşılaştığı maç öncesinde Kamerun teknik direktörü Toni Conceicao'nun kendisine saygısızlık yaptığını söyledi.

32 yaşındaki oyuncu, turnuvanın ilk dört maçında Kamerun’un formasını giydi ancak çeyrek final ve yarı final maçlarında sahadaki yerini alamadı.

Kamerun’unda yeteri kadar forma şansı bulamayan Maxim Choupo-Moting, ülkesinin yarı finalde Mısır'a penaltı atışlarıyla 3-1 kaybettiği maçta yedekler arasındaydı.

Burkina Faso ile oynayacakları maç öncesinde Choupo-Moting, Ahmadou Ahidjo Stadyumu’nda Kamerun’un ilk on birinde yer alıyordu. Ancak, kadrolar resmileştikten sonra golcü oyuncunun kadroda olmadığı görüldü.

Ne söylendi?

Alman devi Bayern Münih’in formasını giyen Choupo-Moting, BBC Sport Africa’ya konuştu:

"Özellikle çeyrek final ve yarı finalde teknik direktörüm bana güvenmedi. Ben bu durumu saygısızlık olarak hissediyorum. Conceicao bana saygısızlık yaptı.

"Buraya, takımımın Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasına yardım etmek için geldim, 18 yaşında genç bir oyuncu değilim. Oynamak ve her şeyimi vermek istiyorum.

“Günün sonunda, patron olduğu için koçun vereceği her karara saygı duyuyorum ama onu anlamak zorunda değilim.

“Cumartesi günü oynamaya uygun olmadığımı söylememin sebebi buydu. Ama Kamerun'u temsil etmekten her zaman mutlu olacağım.

“Yeteri kadar forma şansı bulamadım. Bu durum ve öfkelendirdi ve üzdü.”

Conceicao ne dedi?

Burkina Faso karşısında geri dönen Kamerun maçın normal süresinin 3-3 bitmesinin ardından rakibini penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup etti.

Kamerun, turnuvanın 3. maçını kazanarak bronz madalyaya ulaştı.

Maçtan sonra konuşan Kamerun teknik direktörü Conceicao ise Burkina Faso maçında neden değişiklik yaptığına dair CafOnline’a şu ifadeleri kullandı:

“En son oynadığımız maçın üzerinden 48 saat geçtikten sonra oyuncularımı riske atamazdım. Bu yüzden, takımı değiştirdim.

“Burkina Faso karşısında oynanan oyundan ve oyuncularımın performansından memnunum.

"İlk hedefimiz final oynamaktı, ancak Mısır'a karşı yarı finalde elendik. Bugün ise kazandık. Bu durum, takımımın karekterini ve gücünü gösteriyor.”

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