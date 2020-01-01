YORUM | TFF 1. Lig'de neler oluyor?

TFF 1. Lig’de 25. hafta geride kaldı. Süper Lig biletini hangi takımlar alacak? Kimler ligden düşecek? İşte son durum...

YORUM | Cihan Çınar @cihancinar12

Statüye göre 1. Lig’de sezonu ilk 2 sırada tamamlayan kulüpler Süper Lig’e yükseliyor. Lig atlayacak son takımı ise 4 takımın katıldığı play off turu belirliyor.

26 haftaya girilirken 3. sıra ile arasındaki farkını 8 puanda tutmayı başaran lider , Süper Lig yolundaki en avantajlı takım olarak göze çarpıyor.

Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon play off finalinde Gaziantep’e penaltı atışlarında boyun eğip Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı.

Daha fazla takım

Güçlü kadrosunun iskeletini koruyan Hatayspor, sezona iyi bir başlangıç yaptı 10. haftadan bu yana zirvenin tek sahibi oldu.

İnişli çıkışlı performansına ve 3 kez teknik direktör değiştirmesine karşın liderliğini muhafaza etmeyi başaran Bordo Beyazlılar, bu hafta şampiyonluk yarışındaki rakibi ’u ağırlayacak.

Hatayspor bu maçı kazandığı takdirde Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda dev bir adım atacak.

Süper Lig’den gelenler şaşırtmadı

Bir önceki sezon Süper Lig’de mücadele etmiş olan takımlar, önemli futbolcularını kadrolarında tutmaları halinde 1. Lig’de yarışın içinde oluyorlar. Çünkü iki lig arasında ciddi kalite farkı var. Bu sezon da benzer bir senaryo yaşanıyor.

BB Erzurumspor ve sezona kötü başlamalarına karşın toparlanıp yarışa girmeyi başardılar. Sehic, Obertan, Pote, Sissoko ve Emrah Başsan gibi kaliteli isimlere sahip BB Erzurumspor’un yükselişi sürpriz olmadı.

Özellikle mali anlamda ciddi sıkıntılarla boğuşan Bursaspor’un aldığı sonuçlar da takdire şayan. Yeşil Beyazlılar’ın eski futbolcularına olan borçlar nedeniyle 3 puanının silindiğini hatırlatmakta fayda var.

Akhisaspor da play off turunda mücadele edecek gibi görünüyor.

şahlandı

1. Lig’de ayrı bir parantez açılması gereken takımlardan biri de Adana Demirspor… Mavi Şimşekler, geçtiğimiz sezon play off yarı finalindeki unutulmaz maçta Hatayspor’a 3-2 yenilip elenmişti.

Bu sezona dikkat çeken bir yapılanma ile başladılar. Ses getiren transferleri yine onlar yaptılar. En dikkat çeken isim Volkan Şen oldu. Ancak evdeki hesap özellikle ilk yarıda çarşıya uymadı.

Harcanan büyük paralara rağmen başarılı sonuçlar gelmeyince kulüp çalkanmaya başladı. Başkan Murat Sancak önce istifa edeceğini açıkladı sonra taraftarın desteğine kayıtsız kalmayıp bu kararından vazgeçti.

Ocak ayı transfer dönemi ise adeta dönüm noktası oldu.

1.5 sezon formasını giydiği Karagümrük’ün her şeyi olan Erkan Zengin, bu kulübün başkanı Süleyman Hurma ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından devre arasında Adana’nın yolunu tuttu.

Kale, ’in genç file bekçisi Muhammed Şengezer’e emanet edildi. Pa Dibba, Anthony Stokes ve Mehmet Akyüz’ün transferleriyle forvet hattı güçlendirildi.

Açık konuşmak gerekirse Volkan Şen - Erkan Zengin - Mehmet Akyüz üçlüsü bu lige fazla geliyor. Sezon başı transferlerinden Aias Aosman da ritmini buldu.

Adana Demirspor bu şekilde oynamaya devam ederse çeyrek asırlık Süper Lig özlemini bu sezon bitirir.

Karagümrük pes etmedi

Geçtiğimiz sezon 2. Lig play off finalinde Sakaryaspor’u devirip 1. Lig’e yükselen Karagümrük, bu sezona Süper Lig hedefiyle başladı.

Kulübün sahibi ve başkanı olan Süleyman Hurma, hırslı ve gözünü başarıya dikmiş bir futbol adamı… Ancak sezon başında kurulan kadroda yaratıcı futbolcu ve golcü eksikliği göze çarptı.

Erkan Zengin tek başına çare olamadı, akabinde bu isimle yollar da ayrılınca sancılı bir sürece girildi. Ara transfer dönemi ise tıpkı Adana Demirspor’a olduğu gibi Karagümrük’e de ilaç gibi geldi.

Yalçın Ayhan ve Joseph Attamah ile savunma, Engin Bekdemir, Cristobal Jorquera, Alessane Ndao ve Artur Sobiech gibi isimlerle de hücum hattı kuvvetlendirildi.

Sonuç olarak son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük bir anda play off potasına girdi. Elbette bunda teknik direktör Ömer Erdoğan’ın da payı çok büyük.

Karagümrük 26. hafta maçında Adana Demirspor’u konuk edecek. Erkan Zengin için de özel ve ilginç bir maç olacak.

Golcülerin sezonu olmadı ama Paixao bildiğimiz gibi

Ligin ‘geç açılan’ takımlarından biri de oldu. Son olarak İzmir derbisinde ’yu 1-0’la geçen Altay play off yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdürdü.

Altay özellikle iç sahada farklı bir kimliğe bürünüyor. Evindeki son 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar ve rakiplerine korku veriyorlar.

Altay deyince akla gelen ilk isim 1. Lig’in son yıllarda gördüğü en iyi golcü Marco Paixao oluyor.

Geçtiğimiz sezon 33 maçta 29 kez ağları sarsan 35 yaşındaki Portekizli, bu sezon da attığı 14 golle yine ligin zirvesinde yer alıyor.

İkinci sırada ise 11 golle devre arasında Ümraniyespor’dan Aytemiz ’a transfer olan Emircan Altıntaş var.

Teknik direktör değişikliği fazla sıradanlaştı

Bu sezon 1. Lig’de dikkat çeken konulardan biri de teknik direktör değişiklikleri oldu.

Türk futbolunda kısa süreli de olsa sportif başarısızlık halinde fatura ilk olarak teknik direktörlere kesiliyor. Bu artık alıştığımız bir durum.

Ancak 10. haftadan bu yana lider olan Hatayspor’un bile 3 kez teknik direktör değiştirmiş olması olayı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Bu sezon 18 takımdan 16’sı teknik direktör değişikliğine gitti. Bu 16 takım 25 haftada tam 41 farklı teknik adamla çalıştı.

Zirveyi 4’er değişiklikle ve Karagümrük paylaştı. Sadece Keçiörengücü ve Altınordu bu kervana katılmayan ekipler oldu.

Kimler çıkar, kimler düşer?

Yazıyı tahminlerle sonlandıralım. Henüz ligin bitimine 10 hafta var. Bu uzun bir süreç. Sürprizler yaşanabilir, çok şey değişebilir.

Ancak takımların mevcut form durumları ve fikstürleri gelecek hakkında bazı fikirler veriyor.

Hatayspor bu hafta sahasında BB Erzurumspor’u konuk edecek, gelecek hafta ise Altay deplasmanına çıkacak. Bu iki haftayı kayıpsız atlatırlarsa sezonu şampiyon olarak tamamlamarı sürpriz olmayacak.

BB Erzurumspor için üst üste oynayacakları Hatayspor, Karagümrük ve Akhisarspor maçları belirleyici olacak. Bu maçlarda hata yapmaları halinde ikinci sırayı Adana Demirspor veya Bursaspor’a kaptırabilirler.

Haberin devamı aşağıda

16 puanla son sırada yer alan , batma noktasına gelmiş bir kulüp olmasına rağmen müthiş bir mücadele ortaya koydu. Ancak ligde kalmaları için yeterli olmayacak gibi görünüyor.

Eskişehirspor’u Adanaspor ve ’un takip etmesi oldukça muhtemel.