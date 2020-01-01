YORUM | Sarri, Juventus'taki geleceği için Ronaldo problemini çözmek zorunda

Juventus'taki son dört maçında golle buluşamayan Portekizli yıldız, ileri hattın en ucunda oynamaktan ise mutlu değil.

YAZI: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Onur Özgen

, şubat ayında kazanırken bile ıslıklanıyordu.

Geçtiğimiz çarşamba günü İtalya Kupası finalini kaybetmesinin ardından ise Maurizio Sarri'nin ekibinin taraftarlar tarafından ne tür bir muamele göreceği merak konusu.

Büyük resme bakıldığında, örneğin FA Kupası'nın İngiltere'deki ağırlığını İtalya'da taşımayan bir kupayı kaçırmak Juventus için büyük bir darbe sayılmaz.

Buna karşın, Juve'nin efsanevi 10 numarası Alessandro Del Piero'nun söylediği gibi, "Bu Juve için suratında patlayan esaslı bir tokat". Ve kimse bu tokadın etkisini Sarri gibi hissetmedi.

ile önceki bağları nedeniyle Juventus'ta başlamak için asla çok fazla destek görmedi, ancak şu anda 'da giderek daha izole görünüyor.

Sarri'nin adı, Napoli'nin penaltılarla 4-2 kazandığı İtalya Kupası finalinin hemen ardından Twitter'da trend oluyordu ve bu açıkçası doğru nedenlerden dolayı değildi.

Bu arada Instagram'da ise 'nun kız kardeşi de tartışmalara dâhil olmaya karar verdi: "Kardeşim mucizeler yaratamıyor ve her şeyi tek başına yapamıyor. Böyle nasıl oynayabileceklerini anlamıyorum."

Elma tarafsız bir gözlemci ya da tanınmış bir taktisyen sayılmaz, fakat onun kafa karışıklığı tamamen anlaşılabilirdi: Juve neden bu kadar kötü performans gösteriyor?

Beş kez Ballon d'Or kazanan bir oyuncuya sahip olmanın dışında, İtalya'daki en pahalı ve başarılı kadroya sahipler. Yine de eski başkan Giovanni Cobolli Gigli'nin söylediği gibi, monoton bir topa sahip olma oyunu oynamaktan başka "açık bir kimlikleri" yok.

Juve'nin Avrupa'yı fethetmesi gereken bir kadrosu var, peki o zaman neden 'daki altıncı en iyi takım tarafından haklı bir mağlubiyete uğratıldılar?

Bütün bu garip sorular Sarri'ye kararlı bir şekilde yöneltiliyor. ve Napoli'de iki harika takım yaratmış olabilir, ama Juve farklı bir canavar.

Sarri, Juve'yi daha güzel bir hâle getirmesi için göreve getirildi, ama nihayetinde kulübün umrunda olan tek şey başarı.

Sarri'nin karmaşık stilini uygulamak için zaman gerekir, ancak Juve taraftarları sabırlarıyla tanınmazlar.

Aynı şekilde İtalyan medyası da öyle. Torino merkezli Tuttosport, cuma sabahı "Juve saldırı altında" manşetini atarken, Corriere dello Sport ise Sarri'nin başının belâda olduğu sonucuna vardı.

La Gazzetta dello Sport ise Sarri'nin oyuncularının desteğini kaybettiği için işini kaybetme riski olduğunu iddia ederek daha da ileri gitti.

Üç gazete de Juve'nin Serie A şampiyonluğu unvanını korumak zorunda olduğu konusunda hemfikirdi.

Sarri'nin geleceği ise Cristiano Ronaldo'nun tekrar ateşlenmesine bağlı. Üst üste 11 Serie A maçında gol atıp rekor kırdıktan sonra, Portekizli yıldız tüm turnuvalarda çıktığı son dört maçta ise gol atamadı.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Ronaldo'nun İtalya Kupası finalinden önce Sarri'ye, sakatlanan Gonzalo Higuain'in yokluğunda santrfor olarak oynamayı istemediğini söylediği iddia edilmişti.

Sarri ise bu söylentiyi pazar günü doğruladı. Gazetecilere verdiği demeçte, "Cristiano ile İtalya Kupası'ndaki ve Napoli maçlarından önce ve dün tekrar konuştuk. Kariyeri boyunca kanat forvet rolünde 700 gol attı ve bu şekilde oynamak istemesi normal" dedi.

Buna karşın Ronaldo, Napoli'ye karşı zaman zaman santrfora geçti ve oyuna çok az etki edebildi.

Higuain'in ise pazartesi gecesi oynanacak maçında geri dönmesi beklenmiyor.

Sonuç olarak, Sarri bir kez daha Ronaldo, Paulo Dybala, Douglas Costa, Federico Bernardeschi ve Juan Cuadrado gibi oyunculardan nasıl bir ön üçlü kurgulayacağını belirlemek zorunda.

Aynı şekilde orta sahada da doğru dengeyi bulmak, özellikle Sarri yönetiminde düşük bir performans gösteren "regista" Miralem Pjanic açısından önemli olacaktır.

Pazar günü Sky Sport Italia' ya konuşan ve Pjanic ile aralarında bir tartışmanın geçtiğine dair çıkan söylentileri yalanlayan Sarri, "Bu yalan bir haber, aramızda bir tartışma olmadı. Mire bu sezon en çok kullandığım oyunculardan biri ve ona güvenmek zorundayım; çünkü üçlü orta alanda belirleyici bir rolü var" dedi.

Bu doğru olabilir, ancak Pjanic bu rolü sezon başından beri korkunç bir şekilde yerine getirdi. Sonuç olarak ise Juve acı çekiyor.

Dahası, Juventus'un dengesiz bir kadrosu var ve gittikçe daha fazla sayıda taraftar, transfer gurusu Beppe Marotta'nın 'e gitmesinden bu yana Juve'nin oyuncu alımı işlerini yürüten Fabio Paritici'nin stratejisini sorguluyor.

Bununla birlikte, Fabio Capello'nun RAI Radio 1' de haklı olarak işaret ettiği gibi, "Sarri'nin bu Juventus takımının antrenörü olarak yeterli derinlikte bir güce sahip olmadığından şikâyet etmesi çok garip. Bu yedek kulübesinde kaç oyuncunuz olduğuyla değil, elinizdeki kaliteyle ilgili." Ve Sarri, en azından kâğıt üzerinde kesinlikle Serie A'daki en iyi oyunculara sahip.

Yine de bu kalitelerini sahada gösteremediler. Serie A'nın 13'üncü en büyük bütçesine sahip olan ve şu anda dördüncü sırada olan bu sezon 74 kez rakip ağları sarsarken, Juve'nin ise yalnızca 50 golü bulunuyor.

Sarri, kendi adına, Ronaldo'nun "şu anda fiziksel olarak en iyi durumda olmadığını" söylüyor.

Juve'de bir şeyler doğru gitmiyor.

Sarri, sezonun geri kalanında ıslıklarla uğraşmak zorunda kalmayabilir, ancak giderek daha garip sorularla karşı karşıya olabilir.

Bu yüzden bazı cevaplar bulması şart. Ronaldo sorunu ise bunların en önemlisi gibi görünüyor.