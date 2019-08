YORUM | Liverpool - Manchester City: Buz ve ateşin dansı

Fikstür belli, takımların büyük bir bölümü yeni sezona hazır. Geçtiğimiz yılı başarısız geçirenler, transfer çalışmalarına ağırlık vererek daha parlak bir gelecek hayali kuruyor. Kimileri ise kendinden emin, elindekilerden memnun. 1 puanın şampiyonu belirlediği 2018-19 sezonu geride kalırken önümüzdeki sezonun fragmanı niteliğinde bir maç için saatleri sayıyoruz.

ve arasında oynanacak Community Shield maçı öncesi geri sayım şöyle dursun; bu yaz her iki takımda da gördüğümüz ‘spoiler’ değerindeki hazırlıklardan neler çıkarabileceğimize bir bakalım…

Uzun süredir futboldan uzak durmuş, hiçbir ligi takip etmeyen, teknoloji ile de arasına mesafe koymuş bir arkadaşınızla karşılaştınız. “Liverpool, geçtiğimiz yıl ligi 97 puanla bitirdi” dediniz. Arkadaşınızın aklına gelecek ilk şey, Liverpool’un 29 yıl sonra lig şampiyonu olduğu fikri olacaktır muhtemelen. Halbuki 1 puan geride kalarak Manchester City’e kaptırılan şampiyonluğu duyduğunda yaşadığı şok, Arya Stark’ın Gece Kralı’nı öldürdüğü sahneden bile daha sarsıcı olabilir belki de. Zaten normal şartlarda bu puanla şampiyonluğu alırlardı, ama biz normallerden çok uzak bir dünyada yaşıyoruz.

İşte Liverpool taraftarı, hatta futbolseverlerin birçoğu üzerinde geçtiğimiz sezonun finali aynı bu etkiyi yaratmıştı. Tam, ‘o sene bu sene’ demişken yalnızca 1 puan ile kaçırıldı şampiyonluk. Peki, aynı senaryo yaklaşan yeni sezonda da kendini tekrar edebilir mi? Yazının başında belirttiğim gibi, geçen sezonun bir benzerini yaşamamak için çoğu takım önlemlerini transfer yaparak ve değişiklikler uygulayarak aldı. Mesela , ve . Ama Liverpool’dan beklenen büyük imzalar gelmedi. Transfer konusunda tasarrufa giden Klopp, kiralıktan veya sakatlıktan dönen isimlerle ve taktiksel değişikliklerle eksik olan noktaları düzeltmeyi amaçlıyor gibi.

Toplamda 7 hazırlık maçı yapan Liverpool, bunların 3’ünü kazanırken 3’ünü kaybetti ve 1 beraberlik aldı. Üst üste 4 maçta eli boş dönen Klopp’un ekibi, son olarak karşısında aldığı 3-1’lik galibiyet ile City maçı öncesi kan depolamış oldu. Üstelik Mohamed Salah, Roberto Firmino, Alisson Becker ve Sadio Mane gibi yıldızların da izinlerinden dönüşü önemli bir boşluğu doldurdu.

Sakatlıktan dönen Adam Lallana ve Alex Oxlade-Chamberlain, takıma yeni gelmiş bir transfer etkisi yaratır mı, orası meçhul. Ama hatrı sayılır dönüşler yaptıkları kesin. Divock Origi’nin sezon sonuna doğru yarattığı etki, önümüzdeki sezon da katlanarak ilerleyecek gibi gözüküyor. Bu durum da takım kadrosuna avantaj sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl gerek sakatlık gerek de özgüven eksikliği yaşadığı düşünülen Naby Keita’nın da orta sahadaki yaratıcılığı arttırması bekleniyor. Var olan oyuncular ile taktiksel değişiklikler yapan Klopp, sezon öncesi bazı maçlarda Lallana’yı derin oyun kurucu rolünde deneyerek içerisinden bir Jorghinho çıkarmayı deniyor.

Bratford maçı öncesi, sosyal medyada Klopp’un taktik tahtası paylaşılmıştı. Orada da anlaşıldığı gibi tıpkı geçen sezonki bekler Trent Alexander-Arnold ve Andy Robertson’ın yaptığı gibi Yasser Larouci ve Nathaniel Clyne’ın da kanat bindirmesi dışında orta sahaya daha çok gelerek efektif olması gerektiğini belli eden taktikler mevcuttu. Yalnız şöyle bir durum var ki Clyne sakatlandı ve sezonun ilk yarısını tamamen kaçıracak.

Bir de genç isimler var tabii. Tamam, tanıdık yıldızlar transfer edilmemiş olabilir; ancak annesi Türk olan ve tercihine bağlı olarak adına da oynayabilecek olan akademi ganimeti Rhian Brewster’dan beklentiler yüksek. Alman çalıştırıcının da ara sıra ona ilk 11’de yer vermesi bekleniyor. Kaptan Steven Gerrard’ın çalıştırdığı ’a kiralık gönderilen Ryan Kent de takıma döndü ve kadro rotasyonuna dahil edilebilecek isimler arasında gösteriliyor.

Son olarak Liverpool’un transfer döneminde kasasından para harcayarak kadrosuna kattığı tek isim olan Sepp van den Berg ve Harvey Elliott var.

karşısında geç de olsa kırmızı forma ile ilk maçına çıkan 17 yaşındaki Hollandalı stoper van den Berg, A takım seviyesinde düzenli olarak kendine yer bulması için biraz daha beklemesi gerekecek. Zira Klopp’un fikri ve zikri o yönde. Avrupa’nın büyük kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncunun Van Dijk’a partner olabilmesi için Joe Gomez, Joel Matip ve Dejan Lovren’i ekarte etmesi gerekecek.

karşısında Liverpool formasıyla ilk kez sahne alan ve 16 yaşındayken formasıyla geçtiğimiz sezon Premier Lig’de oynayan en genç oyuncu olan Elliott, büyük bir Liverpool hayranı olmasıyla şimdiden ilgiyi üstüne topladı. Oyun tarzı açısından Gareth Bale’a benzetilen Elliott, tıpkı onun gibi yetenekli bir sol ayağa sahip olan bir sağ kanat oyuncusu. Kariyer açısından da benzerliğe sahipler aslında. Bale gibi Elliott da 17’sinden önce A takıma yükseldi. Dripling konusunda da kuvvetli olan oyuncunun ‘muhteşem sol ayağı’, aşağıdaki videoyla özetlenebilir.

The technique here… 🤪



Harvey Elliott's volley is a contender for our October GOTM award! 💥



Have your say: https://t.co/egyLRFJTIj #COYW pic.twitter.com/nkbLVRzk8N