YORUM | Galatasaray'ın takım savunması böyle bir hezimetin sinyallerini veriyordu!

Fatih Terim, Alanyaspor maçında yapmadığı rotasyonu Kayserispor gibi ligin zor deplasmanlarından birinde yapmayı tercih etti.

Fatih Terim sahasında oynadığı Alanyaspor maçı yerine Kayserispor deplasmanında yaptığı rotasyonla kendi tecrübesinde bir teknik direktörün yapmayacağı bir hata yaptı.

Bu maçla birlikte artık iyice belli oldu ki, Galatasaray'ın takım savunması çok yumuşak ve baskı altında hata yapmaya çok yatkın.

Savunmanın kenarlarında oynayan ve birer kanat bek olan Yedlin ve Van Aanholt iç koridoru savunmakta zorluk çekti. Marcao ve Luyindama da olmayınca Kayserispor her iki kanatta da iç koridoru çok iyi kullandı.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri karşılaşmaya şok pres uygulayarak başladı ki bunun meyvesini de daha ilk saniyelerde aldılar. Alanyaspor maçında yenilen golün bir benzeri de Kayserispor maçının ilk dakikalarında yenilecekti ki Emrah Başsan iyi bir vuruş yapamadı.

Galatasaray savunması alarm veriyor

Galatasaray'ın sezon başından beri en büyük problemi takım savunmasıydı. Bu durum Kayserispor karşılaşmasında da devam etti. Yenilen ilk golde hatalı adam paylaşımının ardından, Emrah Başsan'ın attığı golde de Galatasaray savunmada pozisyon alma hatası yaptı.

Kayserispor özellikle ilk yarıda yaptığı baskıyla Galatasaray'ın takım boyunun uzamasını sağladı. Orta alandaki boşlukları da iyi değerlendiren ev sahibi takım hücumda çok etkili oldu.

Kayserispor geriden paslaşarak çıkmak isteyen Galatasaray'a ön alanda zaman zaman yedi oyuncuyla baskı kurdu. Galatasaraylı oyuncular 20. dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdi.

Kayserispor'un oyun kurmasında önemli bir yere sahip olan Attamah'a Emre Kılınç ve Taylan ile doğru yerde baskı kuran Galatasaraylı oyuncular rahat bir şekilde rakip kaleye gitmeye başladı.

Ancak bu sefer de Galatasaray hücumda yaratıcı oyuncu sıkıntısı çekmeye başladı. Fatih Terim'in hücuma zenginlik katması için ilk 11'e yazdığı Feghouli ise bunu yapmaktan çok uzak bir formda olunca sıkıntılar ilk yarıda iyice baş gösterdi.

İkinci yarıda da değişen bir şey olmadı

Kayserispor, Galatasaray savunması üzerinde o kadar çok adamla ve doğru baskı kurdu ki, sarı - kırmızılılar kendi aralarında bile pas yapmakta zorlandı. Galatasaray'ın bu maçtaki savunma profili pas oyununa yatkın oyunculardan kurulu değildi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan ve erken bir golü amaçlayan Galatasaray, penaltı golüyle iyice oyundan düştü. Galatasaray bu maçla birlikte ligde geride kalan altı haftada toplam 48 korner kullandı ve bunların hiçbirinde gol bulamadı. Galatasaray bu karşılaşmada da dokuz kez korner kullandı.

Fatih Terim bu sisteme devam eder mi?

Lazio karşısında oynanan muhteşem oyun ve gelen galibiyetin ardından doğru yolda olduğu izlenimi yaratan Galatasaray her geçen maç daha kötüye gitti. Galatasaray bu sistemde devam edecekse çok radikal kararlar almalı. Feghouli artık ilk 11'de sahaya çıkacak formda değil.

Alpaslan Öztürk savunma için iyi bir hamle oyuncusu olabilir ancak geriden paslaşarak çıkılacak bir sistemde oynamakta zorluklar yaşıyor.

DeAndre Yedlin açık alanda etkili olmasına rağmen kısa ve tek pas konusunda sorun yaşıyor. Galatasaray'ın geçen yıl en önemli isimlerinden biri olan Taylan'ın ilk dokunuş problemleri var. Baskı altındayken pası aldığında o ilk dokunuşları düzgün yapmakta zorlanıyor.

Fatih Terim'in takım savunması için sisteme kritik dokunuşlar yapması gerekiyor. Galatasaray'ın savunmaya dönüş ve agresif oyun sorunu var.