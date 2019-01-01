YORUM | Fenerbahçe'nin en büyük farkı: Vazgeçmemek

Fenerbahçe'nin futbolu ilk hafta ile aynıydı. Ancak Başakşehir Gazişehir gibi değildi. Sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan inadı ve isteğiydi.

| İlker Yılmaz

Geçtiğimiz hafta Gazişehir'i 5-0'lık skorla geçen bu sezon şampiyonluğa oynayan bir takım izlettireceğinin sinyalini vermişti. Ancak sarı lacivertlilerin o maçta aldığı skorun rakibin de zayıflığı göz önüne alındığında aldatıcı olduğu herkesin dilindeydi. Gaziantep ekibi o maçta sarı lacivertlileri hiç zorlayamamıştı. Bu nedenle maçı Kanarya'nın sezonun genelinde nasıl bir görüntü vereceğinin tam karşılığını çıkaracaktı.

Fenerbahçe, Başakşehir karşısına oyuncular farklı olsa da yapı olarak aynı şekilde çıktı. Ve her zaman soru işareti oluşturan Jailson da stoperdeki yerini aldı. Sarı lacivertlilerin yediği gol de Brezilyalı'nın stoper oyununu bilmemesinden ötürü geldi... Sarı lacivertli yönetim de teknik direktör Ersun Yanal da aslında sorunun farkında. Eğer Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa muhakkak bir lider stoper bir de 6 numara almak zorunda. Öyle ki bu maçta bir stoperi olsa, Crivelli bu kadar rahat kaleci ile karşı karşıya kalamazdı (Ancak Fransız santrforun golüne şapka çıkarmak gerekiyor. Derslik bir gol vuruşuydu).

Olabildiğince öne çıkan Fenerbahçe defansına gol atmak için iki yol var; 1- Geriden uzun topla defansın arkasına sarkmak, 2- Orta sahada Fenerbahçe'nin pas trafiğini bozmak. İkinci maddeyi yapmak biraz zor, ancak 1. maddeyi bu ligdeki her takım yapabilir. Bunun da çözümü transfer yapmaktan geçiyor.

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Tüm bunlara karşın Fenerbahçe'nin geçen seneden bir farkı daha var. O da maçı bırakmamak. Sarı lacivertliler artık bir an olsun umutsuzluğa düşmüyor, son dakikaya kadar golü aramak için mücadele ediyor. Başakşehir mücadelesinde son dakikada gelen gol de bu yoldaki inancı arttırıyor.

Geçtiğimiz hafta en düşük pas isabet yüzdesinde kalan takım Başakşehir (%71), en yüksek yüzde yakalayan ekip ise Fenerbahçe'ydi (%90). Bugün de bir miktar değişti, ancak görüntü aynıydı; Başakşehir %78, Fenerbahçe %85. İki takım arasındaki farklardan biri de buydu. Fenerbahçe ilk yarıyı geride kapattı ancak pozisyonları bulan, atamayan takımdı. İkinci yarıda Başakşehir'in 25 dakikalık doğru oyunu vardı. Fenerbahçe'nin gelen golü sonrasında geriye yaslanmak zorunda kalması mağlubiyeti getiren etkendi.