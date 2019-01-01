YORUM | Fenerbahçe'nin en büyük farkı: Vazgeçmemek
YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz
Geçtiğimiz hafta Gazişehir'i 5-0'lık skorla geçen Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa oynayan bir takım izlettireceğinin sinyalini vermişti. Ancak sarı lacivertlilerin o maçta aldığı skorun rakibin de zayıflığı göz önüne alındığında aldatıcı olduğu herkesin dilindeydi. Gaziantep ekibi o maçta sarı lacivertlileri hiç zorlayamamıştı. Bu nedenle Başakşehir maçı Kanarya'nın sezonun genelinde nasıl bir görüntü vereceğinin tam karşılığını çıkaracaktı.
Fenerbahçe, Başakşehir karşısına oyuncular farklı olsa da yapı olarak aynı şekilde çıktı. Ve her zaman soru işareti oluşturan Jailson da stoperdeki yerini aldı. Sarı lacivertlilerin yediği gol de Brezilyalı'nın stoper oyununu bilmemesinden ötürü geldi... Sarı lacivertli yönetim de teknik direktör Ersun Yanal da aslında sorunun farkında. Eğer Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa muhakkak bir lider stoper bir de 6 numara almak zorunda. Öyle ki bu maçta bir stoperi olsa, Crivelli bu kadar rahat kaleci ile karşı karşıya kalamazdı (Ancak Fransız santrforun golüne şapka çıkarmak gerekiyor. Derslik bir gol vuruşuydu).
Olabildiğince öne çıkan Fenerbahçe defansına gol atmak için iki yol var; 1- Geriden uzun topla defansın arkasına sarkmak, 2- Orta sahada Fenerbahçe'nin pas trafiğini bozmak. İkinci maddeyi yapmak biraz zor, ancak 1. maddeyi bu ligdeki her takım yapabilir. Bunun da çözümü transfer yapmaktan geçiyor.
Tüm bunlara karşın Fenerbahçe'nin geçen seneden bir farkı daha var. O da maçı bırakmamak. Sarı lacivertliler artık bir an olsun umutsuzluğa düşmüyor, son dakikaya kadar golü aramak için mücadele ediyor. Başakşehir mücadelesinde son dakikada gelen gol de bu yoldaki inancı arttırıyor.
Geçtiğimiz hafta en düşük pas isabet yüzdesinde kalan takım Başakşehir (%71), en yüksek yüzde yakalayan ekip ise Fenerbahçe'ydi (%90). Bugün de bir miktar değişti, ancak görüntü aynıydı; Başakşehir %78, Fenerbahçe %85. İki takım arasındaki farklardan biri de buydu. Fenerbahçe ilk yarıyı geride kapattı ancak pozisyonları bulan, atamayan takımdı. İkinci yarıda Başakşehir'in 25 dakikalık doğru oyunu vardı. Fenerbahçe'nin gelen golü sonrasında geriye yaslanmak zorunda kalması mağlubiyeti getiren etkendi.
OPTA NOTLARI
- Fenerbahçe, 2011/12'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna iki galibiyetle başladı.
- Süper Lig'deki son dokuz maçının beşini kaybeden Başakşehir (1G 3B), daha önceki 40 lig maçında sadece dört yenilgi almıştı.
- Ligdeki son altı maçını kazanan Fenerbahçe, Ersun Yanal dönemlerinde ilk kez altı maçlık galibiyet serisi yakaladı.
- Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Fenerbahçe (altı maç), en son Nisan-Ağustos 2018 arasında bundan daha uzun bir seri elde etmişti (dokuz maç).
- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk yarısını önde kapattığı bir maçta Fenerbahçe'ye ilk kez mağlup oldu (8G 1M).
- Bu sezon ilk iki haftada iki gol atan Nabil Dirar, 2018/19 sezonunu bir golle tamamlamıştı.
- Tolga Ciğerci, Süper Lig kariyerinde çıktığı 44'üncü maçta ilk asistini Fenerbahçe formasıyla yaptı.
- 2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Vedat Muriqi (14), çıktığı son altı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ikinci Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (1 gol & 1 asist).
- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci Mert Günok oldu.