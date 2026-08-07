Basın raporları, Suudi kaleci Nevaf el-Ukaydi'nin gelecek sezon Nassr'da kalabilmek için öne sürdüğü ve ayrılığına dair nihai kararın alınmasına yol açan şartı ortaya çıkardı.

Basın raporları daha önce, Nassr kulübünün, sözleşme uzatma görüşmelerinin durmasının ardından, el-Ukaydi'yi bu yaz transfer döneminde rakibi Feth'e satmayı kabul ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Suudi gazeteci Abdullah el-Merzuk, sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girmesinin nedeninin, Nevaf el-Ukaydi'nin öne sürdüğü ve kulübün idari işlerinin özüne müdahale eden bir şart olduğunu söyledi.

Suudi kaleci, Nassr'a takımda bulunduğu süre boyunca başka herhangi bir yabancı kaleci transfer edilmemesi şartını koştu ve bu, iki taraf arasındaki görüşmeleri sonuçsuz bıraktı.

Nassr şu anda Feth ile, Nevaf el-Ukaydi karşılığında bir miktar para almanın yanı sıra, Suudi kalecisi Abdulhadi el-Alvan ve sağ beki Said Baatiye'yi kadrosuna katmak üzere görüşmeler yürütüyor.

El-Ukaydi (26 yaşında), Nassr kulübünün yetiştirdiği isimlerden biri sayılıyor. 2019'da A takıma yükseltildi ancak ilk 11'de kendine yer bulmayı başaramadı ve 2022'de Tai'ye, ardından 2025'te Feth'e kiralık olarak gitti.

Geçen sezona "el-Alemi"nin kalesinde ilk 11'de başlamış olmasına rağmen, sezonun ortasında yaptığı, özellikle Roshn Ligi'ndeki Kadisiye ve Hilal maçlarındaki bazı hataların ardından yeniden yedek kulübesine döndü.

Genç kaleci ayrıca, geçen mart ayında Mısır ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hataların ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki ilk 11 yerini de kaybetti ve 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın kalesini onun yerine tecrübeli Muhammed el-Uveys koruyacak.