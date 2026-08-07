18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Yönetime müdahale: Nawaf El-Akidi'yi Nassr'dan uzaklaştıran şartın hikâyesi

Transfers
Al Nassr FC
Al Fateh FC
N. Alaqidi
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Arabistanlı kaleci ayrılığa yaklaştı

Basın raporları, Suudi kaleci Nevaf el-Ukaydi'nin gelecek sezon Nassr'da kalabilmek için öne sürdüğü ve ayrılığına dair nihai kararın alınmasına yol açan şartı ortaya çıkardı.

Basın raporları daha önce, Nassr kulübünün, sözleşme uzatma görüşmelerinin durmasının ardından, el-Ukaydi'yi bu yaz transfer döneminde rakibi Feth'e satmayı kabul ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Suudi gazeteci Abdullah el-Merzuk, sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girmesinin nedeninin, Nevaf el-Ukaydi'nin öne sürdüğü ve kulübün idari işlerinin özüne müdahale eden bir şart olduğunu söyledi.

Suudi kaleci, Nassr'a takımda bulunduğu süre boyunca başka herhangi bir yabancı kaleci transfer edilmemesi şartını koştu ve bu, iki taraf arasındaki görüşmeleri sonuçsuz bıraktı.

Nassr şu anda Feth ile, Nevaf el-Ukaydi karşılığında bir miktar para almanın yanı sıra, Suudi kalecisi Abdulhadi el-Alvan ve sağ beki Said Baatiye'yi kadrosuna katmak üzere görüşmeler yürütüyor.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

El-Ukaydi (26 yaşında), Nassr kulübünün yetiştirdiği isimlerden biri sayılıyor. 2019'da A takıma yükseltildi ancak ilk 11'de kendine yer bulmayı başaramadı ve 2022'de Tai'ye, ardından 2025'te Feth'e kiralık olarak gitti.

Geçen sezona "el-Alemi"nin kalesinde ilk 11'de başlamış olmasına rağmen, sezonun ortasında yaptığı, özellikle Roshn Ligi'ndeki Kadisiye ve Hilal maçlarındaki bazı hataların ardından yeniden yedek kulübesine döndü.

Genç kaleci ayrıca, geçen mart ayında Mısır ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hataların ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki ilk 11 yerini de kaybetti ve 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın kalesini onun yerine tecrübeli Muhammed el-Uveys koruyacak.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin