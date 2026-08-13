Alman rekortmeninin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 23 yaşındaki oyuncu, ABD MLS ekibi Los Angeles FC'ye katılıyor.

Sieb, son iki sezonda FSV Mainz 05'e kiralanmıştı. Geride kalan sezonda 22 lig maçında iki gol attı.

Sieb, 2020'de TSG Hoffenheim altyapısından Bayern'e gelmişti, aynı yıl DFB-Pokal'da profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı. 2022'den 2024'e kadar SpVgg Greuther Fürth forması giydi. Bunun ardından Bayern, geri satın alma opsiyonunu kullandı ve kendisiyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladıktan sonra onu Mainz'e kiraladı.