18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
KompanyGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

Yolu MLS'e düşüyor! Genç oyuncu Bayern Münih'ten ayrılıyor

Bundesliga
A. Sieb
Transfers
ABD 1
Bayern Münih
Los Angeles FC

Forvet yeteneği Armindo Sieb, devam eden yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılıyor.

Alman rekortmeninin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 23 yaşındaki oyuncu, ABD MLS ekibi Los Angeles FC'ye katılıyor.

Sieb, son iki sezonda FSV Mainz 05'e kiralanmıştı. Geride kalan sezonda 22 lig maçında iki gol attı.

Sieb, 2020'de TSG Hoffenheim altyapısından Bayern'e gelmişti, aynı yıl DFB-Pokal'da profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı. 2022'den 2024'e kadar SpVgg Greuther Fürth forması giydi. Bunun ardından Bayern, geri satın alma opsiyonunu kullandı ve kendisiyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladıktan sonra onu Mainz'e kiraladı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin