Yolculuk sona erdi… Barcelona oyuncusu birkaç saat içinde resmen ayrılacak

Bugün Pazartesi günü yayınlanan bir haberde, Barcelona oyuncusunun önümüzdeki saatler içinde takımdan ayrılacağı ve gelecek sezon Katalan ekibinde kalmasının zor olduğu ortaya çıktı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Yunan kaynaklara dayanarak, Barcelona'nın kalecisi Iñaki Peña'nın yarın Salı günü Panathinaikos'a resmi olarak katılacağını aktardı.

Haberlere göre, 27 yaşındaki ve Barcelona'dan gelen oyuncu dört yıllık bir sözleşme imzalayacak ve Katalan kulübü, transfer karşılığında 3 milyon euro alacak.

Çok sayıda ayrıntı içeren bu haberlere göre, Barcelona Gençlik Akademisi kökenli kaleciyle yapılan anlaşma yarın Salı sabahı duyurulacak ve oyuncunun Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan takımın antrenman kampına katılması planlanıyor. Penya, Yunan kulübünün sportif direktörü Stefanos Koutsoulis ve yeni Yunan savunma oyuncusu Triantafillos Tsabras eşliğinde Hollanda’ya seyahat edecek.

Geçen sezonu Barcelona'dan Elche'ye kiralık olarak geçirdikten sonra İspanya Ligi dışında yeni profesyonel fırsatlar aramanın zamanının geldiğini fark eden İnaqui Peña, dün Pazar gününden beri Atina'da bulunuyor.

Yunanistan’dan gelen haberlere göre, Pazartesi günü gerekli sağlık kontrollerinden geçti ve Panathinaikos’a transferi resmi olarak duyurulacak.