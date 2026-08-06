Yolculuk devam ediyor: Arsenal büyük transferini açıkladı

Arsenal kulübü, bugün perşembe günü, "Emirates" havayolu şirketiyle stratejik ortaklığını 2033 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle uzattığını açıkladı. Bu adım, futbol dünyasının en uzun ve en dikkat çekici ticari ortaklıklarından birini pekiştiriyor.

Kulüp, resmi açıklamasında, yeni anlaşmanın "Emirates" logosunun takımın formalarında kalmasını, ayrıca antrenman kıyafetlerinde yer almasını ve "Emirates" stadının isim haklarını güvence altına aldığını doğruladı. Böylece iki taraf, 2006 yılında başlayan ortaklıklarını sürdürmüş olacak.

Yeni sözleşme uyarınca "Emirates", Arsenal'a yönelik sponsorluğunu Premier Lig tarihinin bir kulübe ait en uzun forma sponsorluk ortaklığı kapsamında sürdürüyor. İki taraf arasındaki ilişki, 2033 yılına kadar uzanan yeni bir aşamaya giriyor.

Açıklama, Arsenal'ın Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından geldi. Kulüp, anlaşmanın önümüzdeki dönemde hedeflerini desteklemek ve saha içinde ve dışında elde edilen başarılar üzerine yeni başarılar inşa etmek için önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor.

Arsenal'ın İcra Kurulu Başkanı Richard Garlick şunları söyledi: "Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak, kulübün tarihinde olağanüstü bir an. Emirates bu yolculukta temel bir ortak oldu ve son yirmi yılda geçtiğimiz farklı duraklarda yanımızda durdu."

Şunları ekledi: "Ortaklığın yenilenmesi, iki tarafın Arsenal'ın geleceğine olan inancını ve gelişmeye devam edip daha fazla başarı elde etme yönündeki ortak arzusunu yansıtıyor."

Emirates şirketinin başkanı Sir Tim Clark ise Arsenal ile olan ilişkinin geleneksel sponsorluk kavramını aştığını vurgulayarak, iki tarafın geçtiğimiz yıllarda kulübün dünya genelindeki milyonlarca taraftarı için eşsiz bir deneyim inşa etmeyi başardığını açıkladı.

Ortaklığın Arsenal'ın küresel yayılımını güçlendirmeye ve iki taraf arasındaki iş birliği olmadan hayata geçirilemeyecek girişimler ile taraftar deneyimleri sunmaya katkı sağladığına dikkat çekti; şirketin Londra kulübüyle yeni bir tarih yazmayı sürdürmeyi arzuladığını vurguladı.

Arsenal ve Emirates'in önümüzdeki haftalarda, ortaklığın başlangıcının üzerinden geçen 20 yılı, taraftarlara özel bir dizi etkinlik ve faaliyetle kutlamaları bekleniyor. Bunun yanı sıra, iki taraf arasındaki ilişkinin öne çıkan duraklarını ele alan ve kulübün Alman efsanesi Per Mertesacker'in de yer aldığı yeni bir tanıtım filmi yayınlanacak.

Ortaklığın yeni aşaması, Arsenal'ın Emirates stadında düzenlenen Emirates Kupası hazırlık turnuvasında Borussia Dortmund takımını ağırlamasıyla eş zamanlı olarak, bu vesileye özel kutlamalar eşliğinde başlıyor.