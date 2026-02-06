Yok artık Ademola Lookman! Fenerbahçe elinden kaçırdı, ilk maçında şov yaptı...

Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ancak Atletico Madrid'e transfer olan Ademola Lookman, takımı ile çıktığı ilk maçta parmak ısırtan performans sergiledi.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Betis'e konuk olan Atletico Madrid, rakibini 5-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı süper star, 1 gol ve 1 asistlik performansla maça damga vurdu. Başarılı futbolcu 79. dakikada yerini Vaargas'a bıraktı.

Real Madrid'de sakatlık şoku

Bu arada İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecona'yu konuk etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham henüz maçın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı. İngiliz futbolcu, topa doğru depar attığı esnada sakatlandı.

Jude Bellingham oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 6 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.