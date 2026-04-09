Yoğun transfer hareketliliği... Liverpool, Mohamed Salah'ın halefini kovalıyor

Mohamed Salah'ın bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmasıyla birlikte, "Kırmızılar" önemli bir geçiş dönemine girmeye hazırlanıyor ve önümüzdeki yıllarda takımın bayrağını taşıyabilecek yeni bir nesil oluşturmaya çalışıyor.

Mısırlı yıldız, Reds'in en büyük efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor, ancak onun beklenen ayrılışı, özellikle sağ ve sol kanatlarda yeni kanların önünü açacak.

Bu bağlamda Liverpool, heyecan ve verimlilik katabilecek genç yeteneklere odaklanarak, Salah'ın olası halefini aramaya başladı.

Alman "Bild" gazetesine göre, Hoffenheim'ın kanat oyuncusu Fildişili Bazoumana Touré (20), Salah'ın bırakacağı boşluğu dolduracak en önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Gazete, Liverpool'un bu sol ayaklı oyuncuyu neredeyse haftada bir düzenli olarak takip ettiğini ve kulübün scoutlarının, Everton Stadyumu'nda oynanan Fildişi Sahili-İskoçya (1-0) maçı da dahil olmak üzere, oyuncunun maçlarına sık sık katıldığını belirtti.

Olası transferin değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve bu rakam, mevcut piyasa fiyatlarına kıyasla nispeten makul kabul ediliyor.

Oyuncunun Hoffenheim ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor, bu da herhangi bir transferin Alman kulübüyle doğrudan müzakere gerektireceği anlamına geliyor.

Torres'e olan ilgi, Liverpool'un yetenekli gençlerle forvet hattını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Kulüp, yeni nesli teknik ve yaratıcı açıdan yönlendirmek için Florian Wirtz (22) gibi oyunculara güveniyor.