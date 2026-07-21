Yıpratma ve baskı... Barcelona, Alvarez konusundaki planına güveniyor

Barcelona, Atletico Madrid forveti Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerine aylar önce başladı ve geçtiğimiz yıl oyuncuyla anlaşma ihtimalini araştırmaya koyuldu.

Ancak haftalar geçiyor, transfer bir türlü sonuçlanmıyor ve Barcelona teknik direktörü Hans Flick, 2026-2027 sezonunda elinde hangi oyuncuların bulunacağını en kısa sürede öğrenmek istiyor; sabrı da tükenmeye başlıyor. Ne var ki "Marca" gazetesine göre Barcelona ona güvence veriyor.

Gazete, Barcelona içindeki yetkililerin baskı yapma ve rakibi yıpratma taktiğinin gerek oyuncu gerekse Atletico Madrid için yakında meyvesini vereceğinden emin olduklarını da ekledi.

Julian Alvarez, hücum hattının en ileri ucundaki oyuncu olarak Robert Lewandowski'nin yerini almak üzere Barcelona'nın bir numaralı hedefi olarak görülüyor ve Atletico Madrid'in Katalan kulübünün sunduğu teklifi reddetmesine rağmen herkes -teknik ekip, idareciler ve Barcelona yönetim kurulu üyeleri- Arjantinlinin transferine inanmaya devam ediyor.

Bu anlamda, Barcelona kulübündeki yetkililere göre oyuncunun uygulayabileceği baskı belirleyici nitelikte.

Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta, birkaç gün önce şu yorumu yaptı: "Bir oyuncu ayrılmak istediğinde, Barcelona'nın bir kulüp olarak tutumu, eğer Barcelona'dan gitmek isterse ona bu konuda kolaylık sağlayacağımız yönündedir. Büyük bir kulüp, mutsuz oyuncuların varlığına tahammül edemez."

Gazete, Arjantinli forvetin, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin dünya ikincisinin antrenmanlara dönüşü için belirlediği tarih olan 10 Ağustos'ta Atletico Madrid antrenmanlarına katılmamayı düşündüğüne dikkat çekti.

Barcelona, Atletico Madrid'in sonunda boyun eğeceğine inanıyor. Bunun nedeni yalnızca Barcelona'ya katılmaya kararlı olan Arjantinli millî oyuncunun önümüzdeki günlerde takınacağı tutum değil, aynı zamanda teklifin -büyük bir mali değere sahip olmasına rağmen- Atletico'nun taleplerini (kulüp, 500 milyon euroluk bir serbest bırakma bedeli talep ediyor) karşılamadığını ve bir son kullanma tarihi bulunduğunu ortaya koymuş olması. Teklifi bir süreyle sınırlamak, Barcelona yönetiminin kullandığı baskı yöntemlerinden biri sayılıyor.

Ancak Atletico Madrid yönetimi, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile yaptığı katılım sırasında Atleti'den ayrılma isteğini açıkça dile getirmesine rağmen, transfere karşı çıkan tutumunu hâlâ koruyor. Yönetim, tutum ve kararının sorumluluğunu oyuncuya yüklemek istemiyor ve menajerine güveniyor; zira kadrosunda kalmasını umduğu profesyonel oyuncuyla ilişkisini germek istemiyor.