Yine... Real Madrid taraftarları Vinícius'a tepki gösteriyor

Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maç sırasında, takımın oyuncusu Vinícius Júnior'a karşı yeniden tepki gösterdi.

Bayern, bu gece oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 2-1 üstünlük sağladı. Maçın ilk golünü 41. dakikada Kolombiyalı Luis Díaz attı, onu ikinci yarının başlamasından 20 saniye sonra Harry Kane takip etti. Real Madrid ise 74. dakikada Kylian Mbappé'nin golüyle maça yeniden ortak oldu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Vinicius'un Bernabéu taraftarlarının yuhalamalarını yeniden duyduğunu yazdı; bu durum, Brezilyalı oyuncu ve Real Madrid taraftarları için yeni bir şey değil.

Her şey ikinci yarıda, Arbeloa'nın takımı 0-2 gerideyken ve tribünler oyuncuların tepkisini beklerken başladı.

Takım bunu yapmaya çalıştı, ancak kayda değer bir sonuç alamadı... O anda Vinicius, taraftarların yuhalama seslerini duydu.

Brezilyalı oyuncu savunmayı aşmaya çalıştı, ancak topu kaybetti ve davranışları pek de iyi değildi, bu da Bernabéu seyircisinin ona yuhalamalarına neden oldu.

Brezilyalı oyuncu, Vinícius'un yaptığı diğer hareketlerde de tribünlerden ıslık sesleri duydu. Vinícius, her zamanki çalımlarıyla bu ıslıkları susturmaya çalıştı, ancak bu çalımların hiçbiri tehlikeli bir pozisyon yaratmadı.

Ancak asıl öfke 60. dakikada ortaya çıktı. Skoru 1-2'ye getirebilecek net bir gol fırsatı yakaladı, ancak Neuer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kaçırdı.

Yuhalama sesleri, takımın eski teknik direktörü Xabi Alonso döneminde Vinícius Júnior'u takip etmişti. İkisi arasındaki ilişki oldukça gergindi, ancak daha sonra Brezilyalı oyuncu ile Real Madrid taraftarları arasındaki ilişkiler yumuşadı.

(Ayrıca okuyun)... Video: Bayern, Bernabéu'da Real Madrid'in sinirlerini bozdu