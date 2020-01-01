Yılmaz Vural ve üç futbolcunun testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Altay maçı öncesi testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural ve üç futbolcudan güzel haber geldi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic'in bugün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü maçı öncesinde yapılan testlerde bu isimler dahil toplam 12 kulüp mensubunun testi pozitif çıkmıştı.

Bir süredir karantinada olan ve ilaç tedavisi gören Yılmaz Vural ve futbolcuları, yapılacak ikinci testin de negatif çıkması halinde hastaneden taburcu olacaklar.