Yılmaz Vural: Futbolun kıyafeti eşofmandır

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, kariyeri ve ülke futbolu hakkında düşündüklerini anlattı.

Yılmaz Vural, TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor'da gösterdiği başarılı grafikle, Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselme umutlarını artırmayı başardı.

Akhisarspor, 28 haftanın geride kaldığı ligde topladığı 45 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

Daha fazla takım

Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"126 profesyonel takım bulunuyor"

Koronavirüs döneminde sadece Süper Lig'in geleceği konuşuluyor. 'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Bu konunun da gündeme gelmesi lazım.

"Bu ülkenin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacak potansiyeli var"

35 senedir çalışıyorum, 30 farklı takım çalıştırdım, 2 tane üniversite bitirdim, en önemli antrenör kurslarına gittim. Benim için önemli olan ülkemin futbolu. Benim hayalim Türk gençlerinin Avrupalı gençlerle yarışıp başarılarını görmek. Bu ülkenin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacak potansiyeli var.

"Futbolun kıyafeti eşofmandır"

En beğendiğim teknik direktör Jürgen Klopp. Oyuncularıyla ilişkileri mükemmel; onları sarılıp öpebiliyor. Diğer herkes gibi takım elbise giymiyor, oyuncusu gibi sahaya çıkıyor. Futbolcular maç içinde kirleniyor. Düğüne gider gibi takım elbise giymek olmaz. Futbolun kıyafeti eşofmandır.

"Kümede kalmak şampiyonluk kadar değerli"

Çalıştığım kulüplerden bazılarını küme düşürdüm, bazıları ile başarılara gittik. Taraftar hiçbir zaman isyan etmedi bana. Son takıma gelmişsin ve o takımı ligde tutmuşsun. Bence şampiyonluk kadar değerli bir başarı bu.