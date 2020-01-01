Yılın takasıyla Pjanic Barcelona'ya gidiyor

Sezonun büyük takası bu yaz gerçekleşebilir. Barcelona ise Juventus Pjanic'in takası için anlaşma sağladı.

Koronavirüs salgının futbol ekonomisini derinden etkilemesi transfer bütçelerine de yansıyacak. Öngörülere göre takımlar nakit kullanmak yerine takas transferlere ağırlık verecek. Bu takaslardan biri de ile arasında gerçekleşebilir.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, Miralem Pjanic transferi için Juventus'la anlaşmaya yakın.

İspanyol devi bu transfer için Nelson Semedo ve 25 milyon euro ödeyecek. Juventus ise Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu Barcelona'ya verecek.

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Pjanic bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıktı, 2 gol attı 3 de asist yaptı. De Sciglio ise 12 resmi maçta görev yaptı.

Barcelona'lı Nelson Semedo, bu sezon çıktığı 29 maçta 4 asiste imza attı.