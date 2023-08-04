Yılın takasına Real Madrid engeli: Her şey tersine döndü!

İspanyol devi Real Madrid, transfer piyasasını sallayacak takasın önüne geçerek yine en kârlı takım olacak.

NE OLDU? Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin bu yaz Madrid'e gelmemesi ihtimaline karşı forvet arayışında...

Joselu'nun imzası, takımdan ayrılan Karim Benzema'nın darbesini biraz yumuşattı, ancak Cadena SER'e göre, Santiago Bernabeu'daki üst düzey yöneticiler Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'i transfer etmeye hazır görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Juventus, Romelu Lukaku'nun Chelsea'den transferiyle bağlantılı olmaya devam ederken bu hareket kesinlikle Vlahovic'in ayrılmasını sağlayabilir.

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İkisi de benzer bir profile sahip ve Juventus'un bu sezon Avrupa futbolunda olmaması da Sırp golcünün ayrılmak istemesine neden olabilir.

Vlahovic'in de tüm bu gelişmelerin ışığında, Real Madrid formasını giymeye sıcak baktığı aktarılıyor.

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Getty

VLAHOVIC İÇİN SIRADA NE VAR? Forvetin geleceği pekala Juventus'a bağlı olabilir, ancak taşlar yerine oturursa, önümüzdeki haftalarda Real Madrid'in oyuncusu olabilir.

Böylece yılın takası olarak ortaya çıkan Lukaku'nun Chelsea'den Juventus'a gidişiyle Vlahovic'in de Maviler'in formasını giyme ihtimali Real Madrid'in engeline takıldı.