Yılın takasına Dusan Vlahovic engeli! Premier Lig ekibi eli boş kaldı

Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku ile takas edilmeye sıcak bakmazken Chelsea'ye gitmek yerine Juventus'ta kalmayı tercih ediyor.

Vlahovic'in adı Chelsea ile anılıyor

Ancak Sırp forvet, İtalya'da kalmak istiyor

Chelsea onu Lukaku ile takas etmek istiyordu

NE OLDU? Dusan Vlahovic'in adı bir süredir Chelsea ile anılırken Premier Lig ekibinin transferde Romelu Lukaku'yu önerdiği ve ek olarak 40 milyon sterlin'e yakın bir ücret ödemeye hazır olduğu söyleniyordu. Ancak La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Dusan Vlahovic, Juventus'ta mutlu ve Premier Lig'e gitmek istemiyor.

BÜYÜK RESİM: Vlahovic, Ocak 2022'de 80 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 14 gol, 4 asist kaydetti.

DAHA FAZLASI: 2021'de 113 milyon euro karşılığında Chelsea forması giyen Lukaku, 2021/22 sezonunda İngiliz ekibinde 42 maçta görev aldı ve 13 gol kaydetti. Bir sonraki sezon Inter'e kiralandı.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Hakkındaki transfer söylentileri sürerken Vlahovic, 20 Ağustos'ta Juventus formasıyla Udinese'ye karşı oynamaya hazırlanıyor.