Ajax taraftarları, 2025/26 sezonunun Yılın Oyuncusu olarak Mika Godts'u değil, Youri Baas'ı seçti.

Bu haber pazartesi günü kulübün web sitesinde yer aldı. Yılın Oyuncusu ödülü, Ajax Taraftar Derneği tarafından veriliyor. Baas, sezonun başında öne çıktı ve oylamada rakiplerine karşı açılmaz bir fark attı.

Geçen yıl Baas, Yılın Yeteneği seçilmişti. Bu sezon ise Godts bu ödülü kazandı.

Godts'un Yılın Oyuncusu seçilmemesi biraz dikkat çekici. 20 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 44 resmi maçta 17 gol ve 15 asist kaydetti.

Baas, seçilmesinden çok memnun. "Bu bir iltifat ve güzel bir takdir, özellikle de son yıllarda kişisel olarak çok çalıştığım için."

Godts da kısa bir açıklama yaptı. “Beni seçmeleri çok güzel. Bu, iyi iş çıkardığım anlamına geliyor ve bundan memnunum.”

Bu Ajax oyuncuları önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nda yer almayacak. Godts, Belçika milli takımına çağrılmadı, Baas ise Hollanda adına ilk milli maçını oynamayı bekliyor.