Al-Hilal, rakip kaleleri karşısında hücumda etkisiz kalmaktan açıkça muzdaripti; bu durum, Cumartesi akşamı Roshen Profesyonel Ligi’nin 27. haftası kapsamında iki takımın karşılaştığı ve 2-2 berabere biten maçta net bir şekilde ortaya çıktı.

Al-Hilal, Roshen Ligi şampiyonluğu yarışında 2 puan kaybetti ve puanını 65'e yükselterek, üçüncü sıradaki Al-Ahli ile eşit puana ulaştı ve lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Suudi medya mensubu Emad Al-Salmi, "Action with Waleed" programına konuk olarak şunları söyledi: "Bence Al-Hilal, bu sezon Roshen Ligi'nde en çok gol fırsatını kaçıran takım."

"Takım güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip, ancak fırsatları golle sonuçlandırmada her zaman başarısız oluyor. Bu da gol atabilecek bir forvetin eksikliğini kanıtlıyor" diye ekledi.

"Al-Hilal, Al-Taawoun maçında berabere kaldı, çünkü büyük kulüplere karşı iyi oynayan en iyi takımlardan biriyle karşılaştı" diye tamamladı.

Bu durum, Al-Hilal'ın Fransız Karim Benzema, Brezilyalı Malcom de Oliveira ve Salem Al-Dossari gibi seçkin oyunculara sahip olmasına rağmen ortaya çıkıyor.



