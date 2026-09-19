Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, kendisini bazı basit günlük ayrıntıların tadını çıkarmaktan mahrum bırakan ışıklardan ve şöhretten uzak, Katalonya şehrinde daha sakin ve daha özel bir hayat yaşayabilmeyi diliyor. Yamal, birçok kişinin onun yerinde olmayı istediğini, oysa kendisinin bunun tam tersini dilediğini vurguladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kariyerinin en iyi yaz mevsimlerinden birini yaşadıktan sonra sezon başında üst düzey performanslar sergiliyor ve henüz on dokuz yaşındayken hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldu.

Lamine Yamal, "Movistar Plus" ağındaki "Valdano'nun Dünyası" programı kapsamında Jorge Valdano ile yaptığı röportajda Barcelona'daki hayatı hakkında açık yürekli konuştu ve bu hayatın birçok kişinin sandığı kadar mükemmel olmadığını vurguladı. Yamal, özellikle sokağa çıktığında, artık başkalarının kendisini tanımadan hareket edebilme yeteneğini kaybettikten sonra şöhretin olumsuz yanlarının da bulunduğunu itiraf etti.

Yamal, röportajın bir anında sürekli olarak başına gelen bir durumu şu sözlerle açıkladı: "Barcelona'da yürürken bu bana hep oluyor, belki kıyafet almaya gidiyorum ve insanlar şöyle diyor: Keşke Lamine'in yerinde olsam da istediğim her şeyi satın alabilsem."

Ancak Rocafonda'nın yıldızı bu durumu tamamen farklı bir şekilde görüyor ve şöyle dedi: "Bana gelince, durum tam tersi."

Yamal, daha özel bir hayat dilemesine yol açan en belirgin nedenlerden birinin, sürekli maruz kaldığı ilgiden uzak, Barcelona şehrinin tadını daha büyük bir huzur içinde çıkarma isteği olduğunu açıkladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Keşke sizin yerinizde olsam da bu sokakta huzur içinde bir şeyler yiyebilsem ya da çok fazla dikkat çekmeden insanlarla iç içe yaşayabilsem."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.