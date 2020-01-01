Yıldız futbolcular FIFA 20 ile yardım toplayacak

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale ve Premier Lig'den birçok futbolcu, koronavirüse karşı yardım kampanyası kapsamında FIFA 20'de mücadele edecek.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının da bir süreliğine askıya alınmasına neden oldu.

'in Gallerli futbolcusu Gareth Bale ve İngiltere Premier Lig'den birçok yıldız futbolcu, bir e-spor şirketinin başlattığı #CombatCorona kampanyasına dahil oldu.

Kampanya kapsamında futbolcuların FIFA 20 üzerinden yaptığı maçlar Twitch üzerinden yayınlanacak ve toplanan gelir koronavirüs salgını ile mücadele eden kuruluşlara bağışlanacak.

Daha fazla takım

Şu ana kadar Gareth Bale dışında 'den Ruben Lofrus-Cheek, Mason Mount ve Billy Gilmour, 'dan Luke Shaw ve Daniel James, 'dan Jordan Pickford ve Dominic Calvert-Lewin; 'den ise Kieran Tierney, #CombatCorona kampanyasına katılan isimler arasında yer alıyor.