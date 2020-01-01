Yıldız futbolcular FIFA 20 ile yardım toplayacak
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının da bir süreliğine askıya alınmasına neden oldu.
Real Madrid'in Gallerli futbolcusu Gareth Bale ve İngiltere Premier Lig'den birçok yıldız futbolcu, bir e-spor şirketinin başlattığı #CombatCorona kampanyasına dahil oldu.
Kampanya kapsamında futbolcuların FIFA 20 üzerinden yaptığı maçlar Twitch üzerinden yayınlanacak ve toplanan gelir koronavirüs salgını ile mücadele eden kuruluşlara bağışlanacak.
Şu ana kadar Gareth Bale dışında Chelsea'den Ruben Lofrus-Cheek, Mason Mount ve Billy Gilmour, Manchester United'dan Luke Shaw ve Daniel James, Everton'dan Jordan Pickford ve Dominic Calvert-Lewin; Arsenal'den ise Kieran Tierney, #CombatCorona kampanyasına katılan isimler arasında yer alıyor.