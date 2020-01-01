Yıldız adayıydı, yeraltı dünyasına girdi!

İsveç'te ülke futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Ilija Jurkovic, 20 yaşında futbolu bırakıp yeraltı dünyasına geçiş yaptı...

İsveçli futbolcu Ilija Jurkovic, ülkesinin parlak yeteneklerinden birisi olarak gösterilirken, kariyerini bırakıp suç dünyasına karıştı.

Skorer'den Onur Dinçer'in derlediği habere göre AIK Stockholm'ün altyapısından yetişen Jurkovic, U19 takımında 10 maçta 4 gole imza atarak dikkatleri üzerine çektikten sonra A takımla antrenmanlara başladı ve İsveç U21 Milli Takımı'na çağrıldı.

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Vasalund'a transfer olduktan sonra profesyonel olan Jurkovic, 20 yaşında futbolu bıraktı ve üç yıl içinde üç silahlı soygun, dolandırıcılık ve silah kanunua muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındı.

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Cinayete teşebbüsten yargılanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan Jurkovic, bu süreçte iki kez de cezaevine girdi.

Jurkovic, şu anda İsveç emniyeti tarafından açıklanan ülkedeki en tehlikeli kişiler listesinde bulunuyor.