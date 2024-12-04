Yıldırım Demirören'den başkanlık açıklaması: "Olana bitene seyirci kalamam"

Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta eski başkanlardan Yıldırım Demirören, başkan adaylığıyla ilgili kararını duyurdu.

Beşiktaş seçime gidiyor

Yıldırım Demirören kararını açıkladı

"Beşiktaş nasıl bu hallere düştü inanamıyorum" dedi

NE OLDU? Hasan Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş'ta yeni başkan Hüseyin Yücel oldu. Yücel ve yönetim kurulunun yaptığı toplantıda seçim kararı alındı. Yaşanan gelişme üzerine Beşiktaş'ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören açıklamada bulundu.

NE SÖYLENDİ? Başkan adaylığıyla ilgili kararını duyuran Yıldırım Demirören'in Milliyet gazetesine verdiği röportaj şu şekilde: "Acil olarak tüm Beşiktaşlılar çözüm üretmeli, kara bulutları dağıtmalıyız. Beşiktaş nasıl bu hallere düştü inanamıyorum. Beşiktaş'ın gücü başkanıdır. Beşiktaş'ı delegenin seçtiği başkan ve onun yönetim kurulu yönetir. Başkan bırakırsa ekibi de birlikte bırakır. Beşiktaş geleneği, duruşu bunu söyler."

"Bizim ailemiz Beşiktaşlıdır. Beşiktaş ile yatar Beşiktaş ile kalkarız. Günlerdir hepimiz mutsuzuz. İçimizde maç seyretmeyenler bile var. Biz böyleysek Beşiktaş'ı karda çamurda yalnız bırakmayan taraftarın halini düşünemiyorum bile. Elbette her Beşiktaşlının gönlünde başkanlık yatar. Ama ben başkanlığa aday değilim. Bu onuru en güzel biçimde yaşadım. Ancak olan bitene de seyirci kalamam."

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"Beşiktaş'ı sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmak bizim Beşiktaşlı karakterimize uymaz. Beşiktaş'ın çok değerli akil insanları var. Eski başkanları, yöneticileri var. Onların da şu sıralar içi kan ağlıyordur, ben öncülük yaptım hızlı bir biçimde aksiyon alıp Beşiktaşımızı aydınlık günlere taşımamız lazım. Türk futbolu iki takımlı bir lige doğru gidiyor. Beşiktaş'ın başarılarıyla bunu izin vermemesi gerekir."