Yeşiller, Uruguay dosyasını yeniden açıyor... 2002'deki üçlüden 2026'daki intikamına

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde Uruguay ile yeniden karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, sadece üç puandan ibaret değil; kısa ama rekabet dolu bir tarihin yeniden yazılması anlamına geliyor. Bu tarih, heyecan verici bir Suudi galibiyetiyle başladı, dengeli bir beraberlikle devam etti ve hâlâ hafızalarda yerini koruyan bir Dünya Kupası yenilgisiyle sona erdi.

Hikayenin ilk bölümü 2002'de yazıldı. İki takım, yüksek kaliteli bir hücum futbolu sergilediği dostluk maçında karşılaştı. Suudi Arabistan, Sami Al-Jaber, Marzouq Al-Otaibi ve Talal Al-Mashal'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı. Uruguay ise Dario Silva ve Richard Morales'in golleriyle cevap verdi.

O gece, Suudi Arabistan milli takımının, Dünya Kupası finalleri gibi uluslararası bir etkinlikte, fiziksel güç ve sağlam savunmaya dayanan köklü bir futbol okuluna ayak uydurabileceğini kanıtladı.

12 yıl sonra, 2014'te iki takım bir başka dostluk maçında karşılaştı, ancak bu kez hava farklıydı... 1-1'lik beraberlik, dengeli geçen karşılaşmanın sonucuydu. Suudi Arabistan'ın golünü Naif Hazazi atarken, Uruguay'ın golünü Luis Suárez kaydetti.

Bu maç, artık sadece rakiplerini şaşırtmakla kalmayıp, eski Barcelona forveti Luis Suárez gibi bir yıldızın karşısında da karakterini ortaya koyan Suudi Yeşiller'in taktiksel olgunluğunu yansıtıyordu.

Üçüncü karşılaşma en önemli ve en acı verici olanıydı; 2018 Rusya Dünya Kupası'nda kura, iki takımı grup aşamasında karşı karşıya getirdi ve Uruguay, yine Suarez'in attığı tek golle maçı kazandı.

Tek bir gol, "La Celeste"ye tur atlamayı garantilemek için yeterli oldu ve daha sonra performansını iyileştirmesine rağmen turnuvadan elenen Suudi Arabistan'ın işini zorlaştırdı.

Bugün, sekiz yıl sonra, Amerika 2026'da karşılaşma tamamen farklı koşullarda tekrarlanıyor. Suudi Arabistan, devasa bir futbol projesiyle desteklenen bir nesil, Avrupa liglerinde oynayan profesyoneller ve geçen turnuvada Arjantin ve Meksika ile karşılaşma deneyimiyle Dünya Kupası'na giriyor.

Uruguay ise mücadeleci kimliğini koruyor, ancak Suarez ve Cavani neslinden uzaklaşarak kendi tarihini yazmaya çalışan genç yüzlerle sahaya çıkıyor.

Beklenen karşılaşma, sadece geçmişteki karşılaşmaların bir tekrarı (Suudi galibiyeti, beraberlik, Uruguay galibiyeti) değil, Suudi futbolunun ne kadar geliştiğinin ve anıları bir engel değil, bir motivasyon kaynağına dönüştürme yeteneğinin gerçek bir sınavı.