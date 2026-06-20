Yerini hak etmiyor... Luka Zidane, iltifat suçlamalarına yanıt verdi

Cezayirli kaleci Luka Zidane, 2026 Dünya Kupası’nda “Çöl Savaşçıları”nın Arjantin’e 3-0 mağlup olmasının ardından yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi.

Lionel Messi'nin attığı 3 golü kalesinde görmeden önce bile, Luca Zidane, Zinedine Zidane'ın oğlu olması nedeniyle Cezayir milli takımında ilk 11'de yer alması nedeniyle "ayrıcalık" suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.

TSA Algérie sitesi, Luka Zidane’ın İspanyol “El Chiringuito” programına verdiği röportajda bu suçlamalara yanıt verdiği açıklamaları yayınladı.

Cezayirli kaleci, “Bana her zaman Zidane’ın oğlu deniyor, bu beni hiç rahatsız etmiyor” dedi.

"Zinedine Zidane'ın oğlu olmak benim için bir gurur kaynağıdır ve bu, hem kişisel hayatımın hem de futbol kariyerimin bir parçasıdır. Bunu kabul ediyorum ve buna alıştım. Taraftarların bana sürekli 'Zidane'ın oğlu' demesi beni hiç rahatsız etmiyor" diye ekledi.

Ayrıca, bazılarının kendisini fırsatçı olmakla, hak etmediği bir yerde olmakla ve gerçek seviyesi ve performansı yerine taşıdığı isme her şeyi borçlu olmakla suçlamasını kabul etmediğini vurguladı.

“Beni gerçekten rahatsız eden şey, bazılarının futbol kariyerim boyunca elde ettiklerimin babamın adı ve şöhreti sayesinde olduğunu söylemesidir” diye vurguladı.

"Elbette bu beni rahatsız ediyor, ama bazılarının benim Zidane'ın oğlu olduğumu tekrarlaması bana hiçbir sorun yaratmıyor" diye ekledi.