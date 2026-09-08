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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Yenilgiye rağmen Ivan Toney, Al Ahli'nin 100. maçını olağanüstü bir liderlikle kutladı

Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
I. Toney
Suudi Arabistan
İngiltere

İngiliz forvet formunu sürdürdü

Ahli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney, Suudi Roshn Ligi'nde aldığı yenilgiye rağmen takımıyla 100. maçını kutladı.

Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında bugün salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kadisiye'ye 3-2 mağlup oldu.

Ahli ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen, Ivan Toney Cidde ekibi adına ikinci yarıda, maçın 63 ve 82. dakikalarında iki gol kaydetmeyi başardı.

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Bu iki golle birlikte İngiliz forvet, bu sezon Suudi Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesindeki yerini korudu; 8 golle, ikinci sıradaki Hilal orta saha oyuncusu Sırp Sergej Milinkovic-Savic'in tam 4 gol önünde yer alıyor.

Genel olarak Toney, 2024 yaz transfer döneminde Brentford'dan katıldığı Ahli ile çeşitli kulvarlarda oynadığı 100. maçında formunu sürdürdü.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Suudi Ligi'nde hiçbir oyuncu geldiğinden bu yana Ivan Toney'den daha fazla gole katkı yapamadı ya da gol atamadı; İngiliz oyuncu çeşitli kulvarlarda 96 gole katkı sağladı, bunların 80'ini kendisi kaydederken 16'sında asist yaptı.

Ivan Toney'nin daha önce Suudi Ligi gol krallığını hiç kazanamadığını hatırlatalım; iki sezon önce Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, geçen sezon ise Kadisiye'nin yıldızı Meksikalı Julian Quiñones'in ardından ikinci sırada kaldı.

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