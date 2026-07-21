İspanyol bir haber, Arjantinli bazı taraftarlar arasında sosyal medyada yayılan ve ülkelerinin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesini açıklama girişimi olarak ortaya çıkan, tuhaf diye nitelendirdiği bir "komplo teorisi" ile alay etti.

İspanya Milli Takımı, teknik açıdan Arjantin Milli Takımı karşısında ezici bir üstünlük sergilediği karşılaşmada, üstünlüğü skor farkına büyük ölçüde yansımasa da, final maçını 1-0 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Mundo Deportivo gazetesine göre, "X" platformundaki bazı kullanıcılar maçtan sonra, Lionel Messi'nin, finali oynamak üzere sahaya çıkmadan önce soyunma odasında Arjantin Milli Takımı oyuncularıyla konuşurken çekilen bir video görüntüsünü paylaştı ve takım kaptanının sözlerinin belki de takımın içinde normal olmayan bir durumun varlığına dair işaretler taşıdığını öne sürdü.

Görüntüde Messi, maçtan önce takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışırken şu sözleri söylüyor: "Hadi çocuklar, sakin olun, en önemli şey sakin olmamız, sadece oyunu düşünelim ve diğer her şeyi unutalım, taraftarlarımızı düşünelim ve oyunu düşünelim."

Gazete, bazı Arjantinli taraftarların daha da ileri giderek, "oyuncuların sakinliği ve o anlarda büyük bir coşku göstermemelerinin, belki de finale kısıtlanmış ya da bilinmeyen bir etken altında girdiklerinin bir kanıtı olabileceğini" düşündüklerini ve böylece takımın İspanya karşısında sergilediği performansa saha dışında bir açıklama bulmaya çalıştıklarını ekledi.

Mundo Deportivo, bu tahminlerle alay etti ve bunları "çılgın bir komplo teorisi" olarak niteledi; bazı seslerin, İspanya'nın maçtaki üstünlüğünü kabul etmek yerine, zayıf performansı ve İspanya Milli Takımı karşısındaki yenilgiyi haklı çıkarmak için muğlak açıklamalar aramaya çalıştığını belirtti.

Gazete, açık amacı oyuncuları sakinleştirmek ve maçtan önce onları odaklanmaya teşvik etmek olan Messi'nin sözlerinin, bazı taraftarlar tarafından farklı bir şekilde yorumlandığına ve Arjantin oyuncularının finale tam bir özgürlük ya da odaklanmayla girmediğini iddia eden bir komplo teorisinin malzemesine dönüştüğüne dikkat çekti.

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