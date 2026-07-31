Yeni transfer Real Madrid'in krizini başa döndürüyor: Kurban kim olacak?

Real Madrid'in kadro sorunu, genç forvet Carlos Espi ile anlaştığını açıklamasının ardından daha da büyüdü. Zira İspanyol ekibi, kalan büyük transferlerini tamamlamak istiyorsa kadrosunda yeni yerler açması gerekiyor.

Real Madrid, dün akşam Levante ile Espi'yi 30 Haziran 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna katmak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Basında daha önce çıkan haberler, Gonzalo Garcia'nın eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın yönetiminde oynamak üzere İngiliz ekibi Fulham'a transfer olma yolunda olduğunu belirtmiş ve bu durum kadroda boş bir yer bırakmıştı.

Ancak Espi'nin kaydedilmesinin ardından Real Madrid'in kadrosu, izin verilen azami sayı olan 25 A takım oyuncusuyla doldu. İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre bu durum, kulübün bu yaz önceliklerinin başında gelen Yan Diomande ve Rodri transferlerini başarıyla tamamlaması hâlinde yönetimi bazı oyunculardan ayrılmaya zorluyor.

Dolu kadro

Takımda şu anda kaleci Thibaut Courtois ve Andriy Lunin'in yanı sıra 10 defans oyuncusu bulunuyor: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Eder Militao, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raul Asencio, Ferland Mendy ve Dean Huijsen.

Orta sahada ise kadroda Jude Bellingham, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ve Bernardo Silva yer alıyor.

Hücum hattında ise Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono bulunuyor.

Gonzalo'nun Fulham'a transferi Espi'nin kadroda yer bulmasını sağlayacak olsa da kulüp, iki ana hedefi olan Diomande ya da Rodri'den biriyle anlaşması hâlinde bir başka oyuncudan ayrılmak zorunda kalacak; her ikisini birden kadrosuna katmayı başarırsa birden fazla oyuncudan vazgeçmesi gerekecek.

Mastantuono'nun durumu artık eskisi gibi değil

Durumun karmaşıklığı, Arjantinli Franco Mastantuono'nun konumu nedeniyle de artıyor. Geçen sezon A takımla izin verilen maç sayısını aştıktan sonra, artık geçen sezon olduğu gibi yedek takım oyuncusu olarak kaydedilemiyor ve takımın kadrosunda tam bir yer işgal ediyor.

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Mastantuono dışında Real Madrid, önümüzdeki günlerde zor kararlarla karşı karşıya kalacak. Zira yaz transfer döneminde en önemli hedefleriyle kadrosunu güçlendirme planlarını tamamlamak istiyorsa, transfer dönemi kapanmadan önce ayrılacak oyuncular meselesini çözmesi gerekecek.