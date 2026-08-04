Tunuslu spor spikeri İsam el-Şevali, "beIN Sports" ağıyla sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı. Böylece Katar merkezli kanalla yolculuğuna devam eden Şevali, bu adımı "evi" ve taraftarıyla birlikte "yenilenen bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Şevali haberi resmi "Facebook" hesabından duyurdu ve şunları yazdı: "Yeni bir sözleşme ve yenilenen bir meydan okuma; evimde ve taraftarımın arasında dört yıl daha, en güçlü turnuvalarla dolu dört yıl. beIN medya kanallarının yönetimine teşekkür ederim, inşallah gelecek daha güzel olacak."

Şevali'nin paylaşımı taraftarlardan büyük bir ilgi gördü; takipçileri sözleşme uzatma kararını övgüyle karşıladı.

Bu sözleşme uzatması, Arap dünyasının en tanınmış spor seslerinden birinin başta Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve büyük Avrupa liglerinin yer aldığı önemli dünya müsabakalarını yayınlamaya devam etmesi anlamına geliyor.

Şevali, son yirmi yılda Arap dünyasının en önde gelen spor spikerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Heyecanı, dil kültürünü, şiir dizelerine ve edebî alıntılara yer vermeyi bir araya getiren kendine özgü üslubu sayesinde geniş bir taraftar kitlesi oluşturmayı başardı; bu da ona futbolseverler nezdinde özel bir yer kazandırdı.

Şevali medya kariyerine Tunus'ta başladı, ardından daha sonra "beIN Sports"a dönüşen "El Cezire Spor" ağında çalışmaya geçti. Burada büyük maçların, kıtasal ve dünya finallerinin anlatımıyla özdeşleşen en önde gelen isimlerden biri hâline geldi.

Kariyeri boyunca Şevali; Dünya Kupası, Avrupa Uluslar Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki onlarca tarihî maçın yanı sıra Avrupa liglerindeki çok sayıda klasik karşılaşmayı da anlattı. Bu da onun bölgenin en etkili ve en popüler spikerlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

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