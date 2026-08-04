Tunuslu spor spikeri İsam Şevali, "beIN Sports" ağıyla sözleşmesini 4 yıl daha yenilediğini duyurdu. Böylece Katar kanalıyla yolculuğuna devam edecek olan Şevali, bu adımı evi ve taraftarıyla "yenilenen bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Şevali haberi "Facebook" sitesindeki resmi hesabından duyurdu ve şunları yazdı: "Yeni bir sözleşme ve yenilenen bir meydan okuma, evimde ve taraftarlarımın arasında dört yıl daha, en güçlü turnuvalarla dolu dört yıl. beIN medya kanallarının yönetimine teşekkür ederim, inşallah gelecek daha güzel olacak."

Şevali'nin paylaşımı büyük bir taraftar coşkusuyla karşılandı; takipçileri sözleşme yenileme kararını övdü.

Bu yenileme, Arap dünyasının en tanınmış spor seslerinden birinin, başta Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve büyük Avrupa liglerinin geldiği en önemli dünya müsabakalarını yayınlamaya devam edeceği anlamına geliyor.

Şevali, son yirmi yılda Arap dünyasının en önde gelen spor spikerlerinden biri sayılıyor. Coşku, dil kültürü, şiir dizeleri ve edebi alıntılarla anma özelliğini bir araya getiren kendine özgü üslubu sayesinde geniş bir taraftar kitlesi oluşturmayı başardı; bu da ona futbolseverler nezdinde özel bir yer kazandırdı.

Şevali, medya kariyerine Tunus'ta başladı; ardından ART ağında çalışmaya geçti, oradan da sonradan "beIN Sports"a dönüşen "El Cezire Sports"a katıldı. Burada büyük maçların, kıtasal ve dünya finallerinin anlatımıyla özdeşleşen en önemli yüzlerden biri hâline geldi.

Kariyeri boyunca Şevali; Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda onlarca tarihi maçı, buna ek olarak Avrupa liglerindeki çok sayıda klasik karşılaşmayı anlattı. Bu da onu bölgenin en etkili ve popüler spikerlerinden biri olarak konumlandırdı.

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