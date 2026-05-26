Yeni PUMA Premier League 2026-27 resmi maç topu tanıtıldı

Hepimiz artık gözlerimizi 2026-27 Premier Lig sezonuna çevirmişken, PUMA 22 Ağustos 2026'da başlayacak sezonun resmi maç topunu tanıttı.

STELLAR NITRO ULTIMATE olarak adlandırılan bu top, markanın açıklamasına göre PUMA'nın dünyanın en çok izlenen futbol ligi için şimdiye kadar tasarladığı teknik açıdan en gelişmiş top.

Topun NITROFOAM çekirdeği, PUMA'nın yenilikçi azotlu köpüğü, çarpma anında daha fazla enerji geri veriyor. Bu da, topun ayağa değmesi, paslar ve şutların her zamankinden daha hızlı ve daha duyarlı bir şekilde gerçekleşmesi anlamına geliyor.

PUMA

Zaten La Liga ve Serie A'nın resmi maç topu olan bu top, artık Premier League'de de yerini aldı ve böylece dünyanın en büyük üç futbol turnuvasının merkezinde güvenilen top haline geldi.

Bu tepki hızının ardındaki mühendislik, tasarımın her unsurunda kendini gösteriyor. 4+4 panelli yapı, hava akışını dengeler ve sürtünmeyi azaltarak, oyuncu topa her vurduğunda daha gerçekçi ve daha isabetli bir uçuş sağlar. Daha pürüzlü, kabartmalı dış yüzey, topun havayı kesmesine ve tüm yörüngesi boyunca hızını ve dengesini korumasına yardımcı olur.

PUMA

Tasarım açısından yeni top, temiz beyaz bir zemin üzerinde pembe, turkuaz, mavi ve koyu mor renklerdeki cesur grafik panellere sahiptir. Bu tasarım, sahada hemen fark edilir ve Premier League'in en büyük maçlarında öne çıkacak şekilde tasarlanmıştır.

Top, 2026-27 sezonu öncesindeki Premier League hazırlık maçlarında ilk kez sahada boy gösterecek ve resmi olarak Premier League'in açılış maçında ilk kez kullanılacak.

Yeni STELLAR NITRO maç topu, PUMA’nın internet sitesinden hemen satın alınabilir.



