Yeni nesil fantezi futbol oyunu Scouthub, Hırvatistan Ligi HNL ile yaptığı anlaşmayla dünyasını genişletiyor

Scouthub, Türkiye ve Hırvatistan liglerinin oyuncularından oluşan havuzuyla ve gelişmeleriyle dünyasını genişletmeye devam ediyor.

Spor endüstrisinde yükselen pazarların başında gelen NFT (Non-Fungible Token) alanında bir girişim olarak ortaya çıkan ve "oyna&kazan" yaklaşımıyla taraftarla kulüpler arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlayan Scouthub, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin lisanslı NFT partneri olmasının ardından Hırvatistan Ligi SuperSport HNL ile de bir iş birliğine imza attı.

SuperSport HNL ile yapılan anlaşma kapsamında aralarında Dinamo Zagreb, Hajduk Split ve Osijek’in de yer aldığı 10 Hırvat kulübü ve Süper Lig kulüplerinde forma giyen oyuncuların dijital kartları, ücretsiz oynama seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

Scouthub

"Genişleme adımlarımız sürecek"

Oyunun güncel versiyonu ve SuperSport HNL ile yapılan anlaşmaya dair görüşlerini paylaşan Scouthub CEO’su Doğa Özcan şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Ekim ayında ‘yeni nesil oyna&kazan fantezi futbol oyunu’ söylemi ile Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ile beraber birçok Süper Lig kulübünün lisanslı NFT partneri olarak oyunun lansmanını gerçekleştirmiştik. 5 aylık süre boyunca kullanıcılarımızdan aldığımız geri dönüşler ışığında oyunu geliştirmek için önemli çalışmalar yaptık. Öte yandan ise globalleşme hedeflerimiz kapsamında Scouthub’I daha geniş kitlelere ulaştırmak için de girişimlerimizi sürdürdük. Scouthub 2.0 olarak kullanıcılarımıza sunduğumuz güncel versiyonumuzda Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Osijek ve diğer 7 Supersport HNL kulübünün oyuncularının dijital kartları, ligle yaptığımız iş ortaklığı anlaşması kapsamında oyunda yer alacak. Bununla birlikte yeni versiyonumuzda ücretsiz oynama seçeneği de yer alıyor. Bu seçenekle birlikte daha fazla kullanıcıyı oyunu oynamaya, keşfetmeye, incelemeye yönlendireceğimize inanıyoruz."

"Genişleme adımlarımız sürecek. SuperSport HNL ile yaptığımız anlaşma, globalleşme hedefimizin ilk adımı. Kullancılarımızdan gelen geri dönütler doğrultusunda oyunu geliştirmeye ve Scouthub dünyasını genişletmeye devam edeceğiz."

Scouthub, Türkiye ve Hırvatistan liglerinin oyuncularından oluşan havuzuyla ve sürekli gelişen yapısıyla kullanıcılarına eşsiz deneyimler ve kazanım fırsatları sunmayı sürdürecek.