Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! "İznimiz olmadan..."

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor ile anlaşmak üzere olan Guilherme'nin transferine ilişkin bir açıklama yaptı.

BtcTurk Kulübü, 'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile kendi izinleri olmadan transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Bilindiği üzere Guilherme'nin bugün sağlık kontrollerinden geçmek üzere Trabzon'a gittiği belirtilmişti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibariyle takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur.

Şöyle ki, yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır: Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır.

Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kuralları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transfer döneminin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz."