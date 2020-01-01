Koronavirüs

Yeni Malatyaspor'da iki kişinin testi pozitif çıktı

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Malatyaspor Twitter
Yeni Malatyaspor Kulübü, yapılan ikinci testlerin ardından bir futbolcu ve bir personelde pozitif sonuç çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan ikinci testlerin ardından iki kişide vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir futbolcunun ve bir kulüp personelinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelin isimlerine yer verilmezken takip ve tedavi süreçlerine başlandığı ifade edildi.

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    Goal Türkiye ve Mackolik ailesi olarak Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

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