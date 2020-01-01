Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı.

BtcTurk Kulübü'nde yapılan üçüncü testlerin ardından 5 vaka tespit edildiği açıklandı.

Bu 5 vakadan dördünün futbolcu, birinin de personel olduğu belirtildi. Hastalığa yakalananların isimlerine yer verilmedi.

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Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Daha önce testi pozitif sonuçlanan bir personelin de testinin negatif sonuçlandığı; bir futbolcunun testinin ise tekrar pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Pozitif sonuçlanan personel ve futbolcuların tedavilerine başlandığı belirtildi.