Transfer

Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı transfer etti

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AA
Sarı siyahlı kulüp, 33 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna dahil etti. 

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Alanyaspor formasını giyen 33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ufuk Ceylan. Bugün yapılan görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Ufuk Ceylan ile 1+1 sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı. 

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