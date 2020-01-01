Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Malatya ekibi Fransız kanat oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Süper Lig takımlarından BtcTurk , oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Bifouma ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

'de daha önce , ve Ankaragücü gibi takımların formasını giyen Bifouma, 2018 yılından beri oynadığı Malatya ekibinde toplam 31 maça çıkarken 8 gol ve 1 asistle mücadele etti.Yeni