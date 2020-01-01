Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı
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Vedat Yangın
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Bifouma ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Sivasspor ve Ankaragücü gibi takımların formasını giyen Bifouma, 2018 yılından beri oynadığı Malatya ekibinde toplam 31 maça çıkarken 8 gol ve 1 asistle mücadele etti.Yeni