Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yı kadrosuna kattı
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Yeni Malatyaspor
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kadrosunu Semih Kaya ile güçlendirdi.
Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz aylarda Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki stoperi kadrosuna kattı.
Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz."
Kariyerinde Kartalspor, Galatasaray ve Sparta Prag formaları giyen Semih Kaya, geçtiğimiz sezon Sparta Prag adına 12 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti.