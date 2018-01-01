Yeni Malatyaspor, Michal Pazdan ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor'un Polonya milli takımının stoperi Michal Pazdan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, transfere hızlı başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İHA' da yer alan habere göre, Legia Varşova takımının stoperi Michal Pazdan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Yeni Malatyaspor, lig devam ederken görüşüp anlaşmaya vardığı Pazdan'ı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Erol Bulut'un alınması için rapor verdiği 31 yaşındaki oyuncunun bir aksilik olmaması halinde takımın 2 Ocak'ta başlayacak Belek kampına katılacağı belirtildi.