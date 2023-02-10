Depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın futbolcu arkadaşı Yakup Alkan ile yaptığı telefon görüşmesi duygulandırdı

Türkiye'deki deprem birçok can kaybına neden oldu

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da hayatını kaybetti

Arkadaşıyla son telefon görüşmesi ortaya çıktı

NE OLDU? Depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı apartmanda oturan takım arkadaşı Yakup Alkan, depremden hemen önce sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Yakup Alkan, Ahmet Eyüp Türkaslan ile arasında geçen son telefon görüşmesini anlattı.

NE SÖYLENDİ? Spor Arena'ya konuşan Yakup Alkan şunları söyledi: "Psikolojim altüst oldu. 20 saatle hayatım kurtuldu. Ailemin de aynı şekilde. Depremden bir gün önceki gece Şanlıurfaspor ile anlaştım. Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanından dönüyordu. Rahmetli Ahmet’in eşi de bizim evdeydi. Eşimle beraber bavulları hazırladılar."

"Ben Urfa’ya vardım, aynı gece Deprem oldu. Neler olup bittiğini öğrenmek için hemen kaleci Ahmet’i aradım. Takımdan birkaç çocuk beni aradı ve “Abi sizin bina yıkılmış. Sen orada mısın?” dedi. Kimse oradan gittiğimi bilmiyordu."

"Rahmetli Ahmet’le telefonda konuşmuştuk. Oğlum Yusuf, Ahmet’i aradı. Oğlumu çok severdi. 'Ben Yusuf ile vedalaşamayacak mıyım?' diyerek gülümseyerek konuşmuştu. Allah mekanını cennet eylesin. Çok iyi çocuktu. Aramızda 3 yaş vardı, bana “abi” derdi. Yanımızda uzanmaz, ayak ayak üzerine atmazdı. O kadar saygılı ve terbiyeli bir çocuktu. Sabah 7’de kalkardı ve düzenli yaşardı. Futbol camiasında gördüğüm nadir insanlardandır."

NE OLMUŞTU? Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı. File bekçisinin eşi Kübra Türkaslan da enkaz altında kalmış fakat kurtarılmıştı. Kübra Türkaslan sosyal medya paylaşımında şunları söylemişti: "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası."